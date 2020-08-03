في انتظار الرد .. عرض كويتي لشراء نادي روما





ونشر البكر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، جاء فيها:" يمكنني أن أؤكد أنني قدمت عرضًا رسميًا لشراء نادي روما عبر مفوضي الحارث العتيقي."







وأضاف البكر:" نحن في انتظار رد مستر بالوتا رئيس النادي، ونأمل أن يوافق على عرضنا."





واحتل روما المركز الخامس في بطولة الدوري الإيطالي الموسم المنقضي، وتأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل.





وسبق وأن لعب لنادي روما المصريان أحمد حسام ميدو ومحمد صلاح من قبل.

أعلن رجل الأعمال الكويتي فهد عبدالرحمن البكر، عن تقدمه بعرض رسمي لشراء نادي روما الإيطالي.