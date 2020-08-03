AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن .. حمو بيكا يتعرض لحادث .. في ذكرى ميلاد رشدي أباظة.. والدته سبب وفاته

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:17 م
حمو بيكا
حمو بيكا
Advertisements
محمد نحلة
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرضها في السطور التالية:

انتشرت صور لـ حمو بيكا ومدير أعماله بجوار سيارة محطمة بعد تعرضها لحادث سير في مارينا اثناء قضائه إجازته الصيفية.

رصدت عدسة صدى البلد اليوم الإثنين الموافق رابع أيام عيد الاضحى المبارك إقبالا ضعيفًا على سينمات وسط البلد، وعدم إزدحام المواطنين على عكس الطبيعى فى أيام العيد حيث تعد السينما هي أهم أداه للترفيه في العيد، وذلك لأول مرة في تاريخ السينيمات المصرية التي يعتبر موسم عيد الأضحى من أهم مواسمها، وذلك تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء بمنع التجمعات للحفاظ على منع انتشار فيروس كورونا. 

كشف مسرح كايرو شو المنتج لمسرحية " حزلقوم" عن انطلاق العرض الذي يعد اول ظهور مسرحي لنجم الكوميديا احمد مكي منتصف الشهر القادم .

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان رشدي أباظة دنجوان السينما المصرية، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية التي ستظل محفورة في وجدان المشاهد العربي، فقد ولد في عام 1926 ورحل عن عالمنا في 27 يوليو 1980.

يستعرض النجم على الحجار رحلته الفنية التى تجاوزت 40 عاما وذلك خلال حفله المقام فى الثامنة مساء الخميس 6 اغسطس على مسرح النافورة بدار الاوبرا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاده.. إطلالات جعلت رشدي أباظة دنجوان السينما المصرية

إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد فى ثالث أيام العيد.. فيديو

في ذكرى ميلاد رشدي أباظة.. والدته سبب وفاته ورفضت إلقاء نظرة أخيرة عليه

إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد في رابع أيام العيد "فيديو"

سيارته محطمة.. هل تعرض حمو بيكا لحادث في مارينا.. صور

رشدي أباظة في ذكرى ميلاده.. أتقن 5 لغات وتزوج من صباح وتحية كاريوكا

ترشيحاتنا

وقف الطيران ومنع دخول البلاد.. تفاصيل 48 ساعة ساخنة بين مصر والكويت

بعد نبيل دونجا.. الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي مع نجم جديد من بيراميدز

بـ كاش مايوه.. ريم مصطفى تشعل إنستجرام في أحدث ظهور

بـ المايوه .. رانيا يوسف تثير الجدل بصور في حمام السباحة

برفقة اللاعبين وعلاء مبارك.. شاهد أحمد حسن ينشر صورة من مباراته مع أصدقائه

من قلب البحر.. محمد رمضان يغنى من داخل مركبه الخاص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي المناعة ويمنع الجلطات .. جمال شعبان ينصح بتناول نوعين من العصائر يوميا

كورونا ينخفض في المواصلات ويزيد في مكان العمل.. علماء يكتشفون السر

كيف صنعت مرسيدس mercedes amg محرك ضخم بقوة 416 حصان .. صور