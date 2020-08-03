أخبار الفن .. حمو بيكا يتعرض لحادث .. في ذكرى ميلاد رشدي أباظة.. والدته سبب وفاته

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرضها في السطور التالية:





انتشرت صور لـ حمو بيكا ومدير أعماله بجوار سيارة محطمة بعد تعرضها لحادث سير في مارينا اثناء قضائه إجازته الصيفية.





رصدت عدسة صدى البلد اليوم الإثنين الموافق رابع أيام عيد الاضحى المبارك إقبالا ضعيفًا على سينمات وسط البلد، وعدم إزدحام المواطنين على عكس الطبيعى فى أيام العيد حيث تعد السينما هي أهم أداه للترفيه في العيد، وذلك لأول مرة في تاريخ السينيمات المصرية التي يعتبر موسم عيد الأضحى من أهم مواسمها، وذلك تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء بمنع التجمعات للحفاظ على منع انتشار فيروس كورونا.





كشف مسرح كايرو شو المنتج لمسرحية " حزلقوم" عن انطلاق العرض الذي يعد اول ظهور مسرحي لنجم الكوميديا احمد مكي منتصف الشهر القادم .





تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان رشدي أباظة دنجوان السينما المصرية، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية التي ستظل محفورة في وجدان المشاهد العربي، فقد ولد في عام 1926 ورحل عن عالمنا في 27 يوليو 1980.





يستعرض النجم على الحجار رحلته الفنية التى تجاوزت 40 عاما وذلك خلال حفله المقام فى الثامنة مساء الخميس 6 اغسطس على مسرح النافورة بدار الاوبرا.