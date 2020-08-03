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أخبار البلد

عايشين بخيرها .. بروتوكول تعاون لتحسين الممارسات الزراعية الجيدة في المنيا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:07 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد المهندس عبدالعاطي الخطيب وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنيا، أنه تم توقيع برتوكول تعاون مع هيئة كير الدولية، حول آليات تنفيذ مشروع "عايشين بخيرها"، بهدف تحسين الممارسات الزراعية الجيدة لصغار المزارعين، والوصول للأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية.


كما يهدف المشروع إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقوية نظم وخدمات الأمن الغذائي، وتحسين النتائج الغذائية والصحية، وتعزيز الحفاظ علي المياه وترشيد إستهلاكها بين صغار المزراعين بالتركيز علي المجتمع المحيط في محافظة المنيا.


وأضاف الخطيب انه في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى  بالاهتمام بخدمة المزارعين تم أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة بالمنيا (مشروع برايم وتعزيز القدرات التسويقية للمزارعين) وإحدى الشركات المصنعة للحاصلات الزراعية بالمنيا (الشركة العربية لحفظ وتصنيع الحاصلات الزراعية) وذلك للعمل على إبرام عقود بين المزارعين والشركة على تسويق النباتات العطرية مما يعود بالنفع على المزارعين وزيادة دخلهم دون تدخل أي وسيط.
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