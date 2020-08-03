عايشين بخيرها .. بروتوكول تعاون لتحسين الممارسات الزراعية الجيدة في المنيا

أكد المهندس عبدالعاطي الخطيب وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنيا، أنه تم توقيع برتوكول تعاون مع هيئة كير الدولية، حول آليات تنفيذ مشروع "عايشين بخيرها"، بهدف تحسين الممارسات الزراعية الجيدة لصغار المزارعين، والوصول للأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية.









كما يهدف المشروع إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقوية نظم وخدمات الأمن الغذائي، وتحسين النتائج الغذائية والصحية، وتعزيز الحفاظ علي المياه وترشيد إستهلاكها بين صغار المزراعين بالتركيز علي المجتمع المحيط في محافظة المنيا.







