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محافظات

مجازر الدقهلية تستقبل 1300 أضحية خلال اليوم الأول والثاني من عيد الأضحى

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:15 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية، استقبال 1300 أضحية من الأهالي وذبحها بالمجان بالمجازر الحكومية بالمحافظة خلال اليوم الأول والثاني من عيد الأضحى المبارك .

أكد محافظ الدقهلية أن مجازر المحافظة الحكومية مفتوحة طوال أيام عيد الأضحى المبارك وتقدم خدماتها للمضحين مجانا،وذلك لضمان صحة وسلامة اللحوم المذبوحة والحفاظ على البيئة من التلوث والحفاظ على نظافة الشوارع خلال أيام العيد.

وأكد محافظ الدقهلية على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير كافة أوجه الرعاية للمواطنين وتوفير إجراءات السلامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في أرجاء المحافظة وتوفير مختلف الخدمات الحياتية اليومية لهم في كل مكان بالمواصفات الصحية. 

ومن جانبه أكد الدكتور عبد المنعم المنجي وكيل وزارة الطب البيطري أن مجازر المحافظة البالغ عددها 25 مجزر استقبلت جميع الاضاحي طوال أيام العيد وقدمت خدماتها للمواطنين بالمجان في ظل اتخاذ كافة الاستعدادات لاستقبال كافة الذبائح من الجزارين والمواطنين وتكثيف عدد الأطباء البيطريين بالمجازر،وضمان سلامة اللحوم.
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