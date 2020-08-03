مجازر الدقهلية تستقبل 1300 أضحية خلال اليوم الأول والثاني من عيد الأضحى

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية ، استقبال 1300 أضحية من الأهالي وذبحها بالمجان بالمجازر الحكومية بالمحافظة خلال اليوم الأول والثاني من عيد الأضحى المبارك .





أكد محافظ الدقهلية أن مجازر المحافظة الحكومية مفتوحة طوال أيام عيد الأضحى المبارك وتقدم خدماتها للمضحين مجانا،وذلك لضمان صحة وسلامة اللحوم المذبوحة والحفاظ على البيئة من التلوث والحفاظ على نظافة الشوارع خلال أيام العيد.





وأكد محافظ الدقهلية على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير كافة أوجه الرعاية للمواطنين وتوفير إجراءات السلامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في أرجاء المحافظة وتوفير مختلف الخدمات الحياتية اليومية لهم في كل مكان بالمواصفات الصحية.



