علي جمعة يرد على من يتهمون الصوفية بالتساهل في اتباع الشرع

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وأوضح « جمعة » عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أول شيء بَنَوْا عليه طريقهم اتباع السنة واجتناب ما خالفها، حتى زعم مُذكِّرُهُم وحافظ مأخذهم، وعمود نحلتهم أبو القاسم القشيري: إِنهم إِنما اختصوا باسم التصوف انفرادًا به عن أهل البدع.









وتابع: فذكر أن المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتسَمَّ أفاضلهم في عصرهم باسم عَلَمٍ سوى الصحبة، إِذ لا فضيلةَ فوقها، ثم سمي من يليهم التابعون، ثم اختلف الناس، وتباينت المراتب، فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية في الدين: الزهاد والعبَّاد.









وأضاف: ثم ظهرت البدع وادَّعى كل فريق أن فيهم زهادًا وعُبَّادًا، فانفرد خواص أهل السنة، المراعون أنفسهم مع الله، والحافظون قلوبهم عن الغفلة باسم التصوف، فتأمل تغنم، والله أعلم) [الاعتصام].









وكان مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، لفت إلى أنه يقول تعالى : «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ (3﴾ » من سورة الكوثر، منوهًا بأنه لو لم نقيد أنفسنا في تدبر هذه السورة بأسباب النزول، فإن هذه السورة ستكون بيننا وبين الذين يبغضون الدين إلى يوم الدين.