مصر الخير توزع لحوم 143 رأس ماشية خلال عيد الأضحى بالبحيرة

قام فرع مؤسسة مصر الخير بمحافظة البحيرة ، خلال عيد الأضحى بذبح 143 رأس ماشية بمجزر كوم حمادة بإجمالي 27200 مستفيد من الاسر الأكثر احتياجًا ، وذلك ضمن حملة صك الأضحية التي تتبناها المؤسسة من أجل مساعدة الأسر الفقيرة والعمل على إدخال الفرحة والبهجة عليهم .









أشار أيمن أبو غالي مدير المكتب التنفيذي لمؤسسة مصر الخير بالبحيرة ، إلى أن الحملة تم تنفيذها بمشاركة 64 جمعية أهلية على مستوى مراكز المحافظة ، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، وتحت إشراف الطب البيطري .









من جانبه أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، بالدور الذي تتبناه مؤسسة مصر الخير في التخفيف عن كاهل المواطنين ، وإدخال السرور عليهم خلال أيام العيد ، وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم.









وأشار محافظ البحيرة إلى أهمية تكاتف جميع مؤسسات المجتمع المدني لدعم دور الدولة البارز في مساعدة أبنائها.