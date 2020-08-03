مصر الخير توزع لحوم 143 رأس ماشية خلال عيد الأضحى بالبحيرة

قام فرع مؤسسة مصر الخير بمحافظة البحيرة ، خلال عيد الأضحى بذبح 143 رأس ماشية بمجزر كوم حمادة بإجمالي 27200 مستفيد من الاسر الأكثر احتياجًا ، وذلك ضمن حملة صك الأضحية التي تتبناها المؤسسة من أجل مساعدة الأسر الفقيرة والعمل على إدخال الفرحة والبهجة عليهم .
أشار أيمن أبو غالي مدير المكتب التنفيذي لمؤسسة مصر الخير بالبحيرة ، إلى أن الحملة تم تنفيذها بمشاركة 64 جمعية أهلية على مستوى مراكز المحافظة ، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، وتحت إشراف الطب البيطري .
من جانبه أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، بالدور الذي تتبناه مؤسسة مصر الخير في التخفيف عن كاهل المواطنين ، وإدخال السرور عليهم خلال أيام العيد ، وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم.
وأشار محافظ البحيرة إلى أهمية تكاتف جميع مؤسسات المجتمع المدني لدعم دور الدولة البارز في مساعدة أبنائها.