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محافظات

مصر الخير توزع لحوم 143 رأس ماشية خلال عيد الأضحى بالبحيرة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:37 م
توزيع لحوم الأضاحي
توزيع لحوم الأضاحي بالبحيرة
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قسم المحافظات
قام فرع مؤسسة مصر الخير بمحافظة البحيرة ، خلال عيد الأضحى بذبح 143 رأس ماشية بمجزر كوم حمادة بإجمالي 27200 مستفيد من الاسر الأكثر احتياجًا ، وذلك ضمن حملة صك الأضحية التي تتبناها المؤسسة من أجل مساعدة الأسر الفقيرة والعمل على إدخال الفرحة والبهجة عليهم .


أشار أيمن أبو غالي مدير المكتب التنفيذي لمؤسسة مصر الخير بالبحيرة ، إلى أن الحملة تم تنفيذها بمشاركة 64 جمعية أهلية على مستوى مراكز المحافظة ، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، وتحت إشراف الطب البيطري .


من جانبه أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، بالدور الذي تتبناه مؤسسة مصر الخير في التخفيف عن كاهل المواطنين ، وإدخال السرور عليهم خلال أيام العيد ، وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم.


وأشار محافظ البحيرة إلى أهمية تكاتف جميع مؤسسات المجتمع المدني لدعم دور الدولة البارز في مساعدة أبنائها.
مصر الخير توزع لحوم 143 رأس ماشية خلال عيد الأضحى بالبحيرة
مصر الخير توزع لحوم 143 رأس ماشية خلال عيد الأضحى بالبحيرة
مصر الخير توزع لحوم 143 رأس ماشية خلال عيد الأضحى بالبحيرة
مصر الخير توزع لحوم 143 رأس ماشية خلال عيد الأضحى بالبحيرة
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