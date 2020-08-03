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بين الناس

سكان شارع أحمد زويل بفيصل يعانون من تراكم القمامة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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أحمد قطب
أرسل القارئ إسلام عصام شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد يتضرر فيها من انتشار القمامة. 

وقال عصام في شكواه "نعاني نحن سكان شارع الدكتور أحمد زويل بفيصل من انتشار القمامة بالشارع مما تسبب بوجود روائح كريهة بالإضافة إلى الحشرات الضالة" .

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وأوضح أن سكان احمد زويل تقدموا بعدة شكاوي لرفع القمامة بصورة دورية مشيرا إلي أنه يتم رفع المخلفات فعليا ولكن بصورة غير منتظمة .

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة باهالي المنطقة وتوفير صناديق لتجميع القمامة بطول الشارع  .

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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