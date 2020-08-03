سكان شارع أحمد زويل بفيصل يعانون من تراكم القمامة

أرسل القارئ إسلام عصام شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد يتضرر فيها من انتشار القمامة.





وقال عصام في شكواه "نعاني نحن سكان شارع الدكتور أحمد زويل بفيصل من انتشار القمامة بالشارع مما تسبب بوجود روائح كريهة بالإضافة إلى الحشرات الضالة" .





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وأوضح أن سكان احمد زويل تقدموا بعدة شكاوي لرفع القمامة بصورة دورية مشيرا إلي أنه يتم رفع المخلفات فعليا ولكن بصورة غير منتظمة .





وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة باهالي المنطقة وتوفير صناديق لتجميع القمامة بطول الشارع .





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