ميسي وحده لا يكفي .. نجم الأرجنتين يكشف لـ صدى البلد أسباب عدم تتويج منتخب بلاده بالبطولات

أكد الأرجنتيني ليوناردو باليردي مدافع فريق بروسيا دورتموند الألماني المعار لصفوف فربق مارسيليا الفرنسي أن وجود ليونيل ميسي ليس كافيًا لتتويج منتخبه بالبطولات.
وقال : " باليردي" في تصريحات خاصة لصدى البلد أن " منتخب الأرجنتين يضم العديد من النجوم وعلى رأسهم ميسي لكنه ليس كافيا للتتويج بالبطولات".
وتابع : " أحيانًا كل لاعب بالفريق يلعب بشكل فردي وهو ما يؤثر على المنظومة في طريقة اللعب ".
واختتم : " أتمنى أن يحالفنا التوفيق بالفترة القادمة والانسجام مع بعضنا البعض بشكل أكبر لتحقيق البطولات".
يذكر أن منتخب الأرجنتين يعاني من عدم التتويج بالبطولات القارية مؤخرًا وفشل في التتويج ببطولة كوبا أمريكا للعام الماضي.