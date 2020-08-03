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فن

من أمام حمام السباحة .. داليا البحيري تشارك جمهورها بصورة عبر إنستجرام

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:10 م
داليا البحيري
داليا البحيري
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة داليا البحيري صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت داليا البحيري بإطلالة صيفية من أمام حمام السباحة بنظارة شمس وكاب.

وكتبت داليا البحيري معلقة على الصورة : Summer vibes 

وحازت الصورة علي اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتي : "قمر ، جميلة اوي ، احلي داليا".

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وشاركت داليا البحيري في الماراثون الرمضاني بمسلسل " فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام ، في ثاني عمل يجمعهما بعد فيلم السفارة في العمارة.

وحسب المسلسل يمتلك نور عبدالحميد الشهير ب(فلانتينو) وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

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Summer vibes 🍍

A post shared by Dalia Elbeheri Official (@daliaelbeheri) on

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