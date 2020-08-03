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رياضة

معجبة تعلن إصابة إسلام الشاطر بـ كورونا.. ورد قوي من اللاعب

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:28 م
إسلام الشاطر
إسلام الشاطر
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محمد رشاد
نفى إسلام الشاطر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى السابق ما أعلنته إحدى متابعيه ومشجعي القلعة الحمراء عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك بالرد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وكتب الشاطر تغريدة قال فيها :" مساء الخير يا هبه الكلام دا مش صحيح انا مكنش عندي كورونا انا الحمدلله كويس ... ولو حصل كنت حعلن كدا بنفسي لاننا كلنا معرضين للمرض ..."
 
وكانت هبة الأباصيرى إحدى مشجعي النادى الأهلي قد غردت على موقع تويتر، بأن إسلام الشاطر تعافى من كورونا وكتبت عبر صفحتها :" الكابتن إسلام الشاطر الحمد لله تعافى من كورونا وقريبا في برنامج الحصاد على قناة الاهلى ".

جدير بالذكر أن قناة النادي الأهلي انطلقت يوم 23 من الشهر الماضي فى ثوب جديد و خطة برامج جديدة لم يكن إسلام الشاطر ضمن خطتها .
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