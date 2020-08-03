صحيفة بريطانية: حزب الله يكوّن جيوشا إلكترونية في دول المنطقة بدعم من إيران

كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، اليوم الاثنين، أن حزب الله اللبناني، يعمل في الوقت الحالي على تكوين جيش من نشطاء التواصل الاجتماعي المنتمين لدول مثل البحرين والسعودية، ويعمل على تدريبهم.









وبحسب الصحيفة، فإن الخطوة تأتي بدعم من الجانب الإيراني، في إطار السعي لتشكيل جيوش الكترونية بجميع دول المنطقة، لافتة إلى أن التدريبات تشمل كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، للمساعدة في نشر حسابات وهمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من خلال منحهم دورات في أحد المباني في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت.









وتشمل آلية التدريب، بحسب الصحيفة، إنشاء شبكات ضخمة من الحسابات المزيفة والوهمية تعمل في نسق واحد على تضخيم رسائل بعينها من خلال التفاعل مع المنشورات عن طريق الإعجاب والتعليق ومشاركة منشورات بعضها البعض.









وقال محللون إن هذه الدورات تسلط الضوء على "نفوذ إيران في المنطقة، والطرق غير المشروعة التي تعتمد عليها لنشر أيديولوجيتها في الشرق الأوسط، المنطقة التي تزداد انقساما".









وتشمل التدريبات الرقمية لـ"حزب الله" ما يزيد من 20 مقابلة مع سياسيين ومحللين ومتخصصين في وسائل التواصل الاجتماعي، وعضوا في وحدة العمليات النفسية العسكرية العراقية وعضوا في المخابرات العراقية وعدة أعضاء سابقين متخصصين بالتجييش الإلكتروني.



