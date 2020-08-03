أسلوب جديد .. حبس نمساوي من أصول مصرية لتهريبه بذور مخدرات عبر مطار القاهرة

قررت نيابة شرق القاهرة، حبس راكب نمساوي من أصول مصرية 4 أيام علي ذمة التحقيقات لضبطه في مطار القاهرة الدولي، أثناء محاولته تهريب بذور مخدرات.





كانت النيابة أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها.





بداية الواقعة كانت عندما تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط نمساوى حاول تهريب بذور مخدرات والتربة الخاصة بزراعتها مع نبات المشروم، حيث حاول إخفاءها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وتعليم زراعتها مع نبات المشروم داخل البلاد عبر المطار لتحقيق مكاسب مادية.



