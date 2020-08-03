حقوق عين شمس تكشف موعد نتيجة امتحانات طلاب الفرق النهائية

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، إن امتحانات طلاب الفرق النهائية بالكلية بدأت من يوم 11 يوليو منوها إلى أن الكلية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة وأمن الطلاب .





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وأضاف في خلال تصريحاته لـ صدى البلد، إن نتيجة امتحانات طلاب الفرق النهائية ستعلن قبل 31 أغسطس الجاري.





وأخذت كلية الحقوق جامعة عين شمس حزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة متمثلة في تم عمل خيمة مقسمة لعدة ممرات يمر بها الطالب بمفرده لقياس درجة حرارته قبل دخول لجنة الامتحان، كما حرصت إدارة الكلية على عدم تجمع الطلاب قبل وبعد الامتحانات، بالإضافة إلى عدم السماح للطلاب بتبادل أدواتهم خلال الامتحان منعا لانتشار العدوى، مع توفير الكمامات للطلاب لارتدائها طوال فترة أداء الامتحان، وتعقيم كل لجان الامتحانات بجانب توفير زجاجات مياه للطلاب.





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الجدير بالذكر إن الصفحة الرسمية لكلية الحقوق جامعة عين شمس أعلنت عن بدء امتحانات طلاب الدراسات العليا يوم 13 أغسطس الموافق والتي من المقرر انتهاؤها يوم 31 أغسطس وسط إجراءات احترازية مشددة وتم نشر أرقام الجلوس دبلومات الدراسات العليا . .



