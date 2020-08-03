عماد النحاس ولاعبو المقاولون يحضرون حفل زفاف شكري نجيب .. صور

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، ولاعبو الفريق على مشاركة اللاعب شكري نجيب مهاجم ذئاب الجبل احتفاله بعقد قرانه وزفافه.





وأقام لاعب المقاولون العرب حفل عائلي مساء أمس الأحد، حيث حصل اللاعب على أجازة الزواج قبل العودة مجددا للتدريبات استعداد لعودة الدوري





ويعود ذئاب الجبل للتدريبات لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز التي تعود مجددًا في السادس من أغسطس الجاري بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.