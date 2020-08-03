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رياضة

عماد النحاس ولاعبو المقاولون يحضرون حفل زفاف شكري نجيب .. صور

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:25 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد
حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، ولاعبو الفريق على مشاركة  اللاعب شكري نجيب مهاجم ذئاب الجبل احتفاله بعقد قرانه وزفافه.

وأقام لاعب المقاولون العرب حفل عائلي  مساء أمس الأحد، حيث حصل اللاعب على أجازة الزواج قبل العودة مجددا للتدريبات استعداد لعودة الدوري

ويعود ذئاب الجبل للتدريبات لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز التي تعود مجددًا في السادس من أغسطس الجاري بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
 
ويستهل المقاولون العرب أولى مبارياته بعد عودة الدوري، يوم 13 أغسطس الجاري، بمواجهة قوية مع فريق سموحة، وكان الفريقان قد تعادلا في مباراة الدور الأول بهدفين لمثلهما.
عماد النحاس ولاعبو المقاولون يحضرون حفل زفاف شكري نجيب .. صور
عماد النحاس ولاعبو المقاولون يحضرون حفل زفاف شكري نجيب .. صور
عماد النحاس ولاعبو المقاولون يحضرون حفل زفاف شكري نجيب .. صور
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