صفقة عربية جديدة تقترب من الانضمام لـ صفوف ليفربول





أوشك نادي ليفربول المحترف في صفوفه المصري محمد صلاح على إنهاء صفقة التعاقد مع المدافع الجزائري عيسى ماندي لاعب ريال بيتيس ، حيث ينتهي عقده مع فريقه الموسم المقبل.





ويسعى الريدز إلى تدعيم خط دفاعه بعد رحيل ديان لوفرين عن الفريق منضما لـ صفوف زينيت سان بطرسبرج الروسي، بالتعاقد مع نجم دفاع محاربي الصحراء ليكون ثاني عربي في ليفربول بعد محمد صلاح





في حين يرغب بيتيس من الاستفادة المادية من المدافع صاحب الـ28 عاما قبل أن ينتهي تعاقده ويرحل بدون مقابل مادي. ويأمل ليفربول في مواصلة تألق الفريق بعد تتويج بالدوري الإنجليزي بعد غياب عن اللقب منذ 30 عاما،





وانضم ماندي إلى ريال بيتيس قادما من ستاد ريمس الفرنسي في عام 2016، حيث لعب للفريق 95 مباراة وسجل أربعة أهداف، كما حقق لقب كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر مع المنتخب الجزائري.