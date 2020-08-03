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رياضة

صفقة عربية جديدة تقترب من الانضمام لـ صفوف ليفربول

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:36 م
محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد صلاح لاعب ليفربول
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ريهام بكير

أوشك نادي ليفربول المحترف في صفوفه المصري محمد صلاح على إنهاء صفقة التعاقد مع المدافع الجزائري عيسى ماندي لاعب ريال بيتيس ، حيث ينتهي عقده مع فريقه الموسم المقبل.

ويسعى الريدز إلى تدعيم خط دفاعه بعد رحيل ديان لوفرين عن الفريق منضما لـ صفوف زينيت سان بطرسبرج الروسي، بالتعاقد مع نجم دفاع محاربي الصحراء ليكون ثاني عربي في ليفربول بعد محمد صلاح.

ويأمل ليفربول في مواصلة تألق الفريق بعد تتويج بالدوري الإنجليزي بعد غياب عن اللقب منذ 30 عاما، في حين يرغب بيتيس من الاستفادة المادية من المدافع صاحب الـ28 عاما قبل أن ينتهي تعاقده ويرحل بدون مقابل مادي.

وانضم ماندي إلى ريال بيتيس قادما من ستاد ريمس الفرنسي في عام 2016، حيث لعب للفريق 95 مباراة وسجل أربعة أهداف، كما حقق لقب كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر مع المنتخب الجزائري.
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