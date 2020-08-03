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اقتصاد

كيف واجهت المحاريث والهندسة انخفاض الطلب على منتجاتها .. رئيس الشركة يجيب

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:01 م
المحاريث و الهندسة
المحاريث و الهندسة
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علياء فوزى
قال المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس إدارة شركة المحاريث والهندسة،التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام،إن الشركة لجأت الى التفكير خارج الصندوق لتخفيف الاثار السلبية لفيروس كورونا المستجدة على الايرادات و الارباح .

تابع "تسبب تراجع القوة الشرائية وفرض حظر التجول خلال الفترة الماضية فى تراجع مبيعات الشركة".

وأضاف رضوان فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد "لتنشيط مبيعات الشركة خاصة أنها سلع معمرة و ليست أساسية وقعنا اتفاقية تعاون مع شركة آمان للخدمات المالية خلال مايو الماضى للبيع للمستهلكين بالتقسيط من خلال آمان".

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  وكشف رضوان ،أن المحاريث الهندسية استطاعت الحصول على عقود توريد مواسير بإجمالى 100 مليون للمشروعات القومية التى تنفذها شركات القاهرة و الجيزة و الاسكندرية للمياه و الصرف الصحى.

و أكد: نجحنا فى الحصول على عقد موزع حصرى لشركة جيندال العالمية العاملة فى صناعة المواسير و مقرها الهند منوها أن عقود التوريد و اعتمدنا كموزع حصرى للشركة فى مصر.

وأشار رضوان، إلى توريد اجهزة تعقيم طبية للشركات الحكومية العاملة فى قطاع البترول و قطاع الاعمال العام تتجاوز قيمتها 750 الف جنيه.
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