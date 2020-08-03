AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أفضل ديفيندر فى مصر.. سعد سمير يهنئ وائل جمعة بعيد ميلاده.. شاهد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:02 م
سعد سمير
سعد سمير
Advertisements
مصطفى كرم
هنأ سعد سمير لاعب النادي الاهلي، الكابتن وائل جمعة بعيد ميلاده ال 45

ونشر سعد سمير صورة له مع وائل جمعة وعلق عليها قائلا "عيد ميلاد سعيد يا افضل ديفيندرز في أفريقيا".


يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن تعود الأندية للتدريبات مع اخذ جميع الإجراءات الاحتياطية  .



ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطيه لسلامة اللاعبين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بهذه الطريقة.. جنش يهنئ عبد الله السعيد بعيد ميلاده

حمودي يهنئ عبد الله السعيد بعيد ميلاده

شيكابالا يهنئ عبد الله السعيد بعيد ميلاده الـ35

نجم النجوم.. رمضان صبحي يهنئ عبد الله السعيد بعيد ميلاده

عام سعيد.. شريف إكرامي يهنئ عبد الله السعيد بعيد ميلاده

ناجى جدو يهنئ عبد الله السعيد بعيد ميلاده الـ35

ترشيحاتنا

في آخر أيام عيد الأضحى .. اعرف سعر العملات الأجنبية 3-8 -2020

برفقة اللاعبين وعلاء مبارك.. شاهد أحمد حسن ينشر صورة من مباراته مع أصدقائه

معجبة تعلن إصابة إسلام الشاطر بـ كورونا.. ورد قوي من اللاعب

وقف الطيران ومنع دخول البلاد.. تفاصيل 48 ساعة ساخنة بين مصر والكويت

نتيجة الثانوية العامة 2020 خلال ساعات.. التعليم العالي تكشف عن موعد انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق .. وبدء اختبارات القدرات في 11 كلية 8 أغسطس

أحمد سعد يقضى عطلته الصيفية مع شقيقه .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفري فلوسك.. إليك طريقة عمل عجينة البان كيك

رسميا.. جوجل تكشف عن Pixel 4a.. تعرف على المواصفات والسعر..صور

يقوي المناعة ويمنع الجلطات .. جمال شعبان ينصح بتناول نوعين من العصائر يوميا