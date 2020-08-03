أفضل ديفيندر فى مصر.. سعد سمير يهنئ وائل جمعة بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ سعد سمير لاعب النادي الاهلي، الكابتن وائل جمعة بعيد ميلاده ال 45





ونشر سعد سمير صورة له مع وائل جمعة وعلق عليها قائلا "عيد ميلاد سعيد يا افضل ديفيندرز في أفريقيا".









يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.





وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن تعود الأندية للتدريبات مع اخذ جميع الإجراءات الاحتياطية .













ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطيه لسلامة اللاعبين.



