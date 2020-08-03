عودة الدوري.. 3 عوامل يحتاجها المقاولون العرب للاستمرار في المنافسة

يقدم فريق المقاولون العرب هذا الموسم مستويات رائعة، نجح من خلالها فى إحتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد ٣٣ نقطة من ١٨ مباراة، ويفصله عن الأهلى صاحب المركز الأول١٦ نقطة .
وسيواجه فريق ذئاب الجبل منافسة شرسة على مركز الوصافة، من الزمالك وبيراميدز الذين يحتلان المركز الثالث والرابع، فبيراميدز يفصله عن المقاولون نقطة واحدة فقط، والزمالك خلفه بفارق نقطتين.
وتواجد فريق المقاولون بصورة مستمرة فى الثلاث مواسم الأخيرة من بطولة الدورى فى مراكز المنافسة، وظهر ندا عنيدا للعديد من الفرق، واحتل صدارة ترتيب الدورى فى أوقات كثيرة.
ولكن فترة توهج فريق المقاولون فى بداية كل موسم، لا تستمر كثيرًا، فيتفاجئ الجميع من رجوع كبير فى مستواهم وابتعداهم عن المراكز المتقدمة التى كانوا يحتلوها فى بداية المسابقة.
ويظل فريق المقاولون العرب من أعرق النوادى، على مر التاريخ، بغض النظر عن غياب البطولات عنه بالفترة الأخيرة، ولكنه يمتلك تاريخ مشرف وعظيم، فالنادى يحمل بدولاب بطولاته 3 كئوس لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس فى نظمها القديم، ولقب دورى مصرى وحيد عام 1982/1983 .
و3 ألقاب من بطولة كأس مصر آخرها لقب عام 2004، ولقب وحيد لبطولة كأس السوبر المصرى عام 2004 ايضًا، ومنذ موسم ٢٠٠٤ ولم يتوج فريق المقاولون بأى لقب حتى الأن.
ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، 3 عوامل يحتاجها فريق المقاولون العرب، حتى يستمر فى المنافسة على لقب الدورى الجارى ويبقى فى المراكز المتقدمة على النحو التالى:
١- استمرار استقرار الفريق وعدم التخلى عن أى شخص
أى فريق يفوز بالألقاب يتميز باستقرار أوضاعه سواء الفنية أو الإدارية، ووجود جو عام هادئ يساعد على التركيز فى تحقيق الألقاب والانجازات فقط .
ونادى المقاولون العرب يتمتع باستقرار إدارى فى السنوات الماضية، ولكن على المستوى الفنى يقوم باجراء تغيرات كثيرة، وحتى الأن يقدم عماد النحاس نتائج مميزة مع الفريق بمجموعة لاعبيين صغار متحمسين إلى جانب بعض اللاعبين من أصحاب الخبرات.
ويجب على الفريق ثبات قائمته حتى نهاية المسابقة، مع دعم الفريق بالاعبيين الذين يساعدوا على استمرار الفريق بمراكز المنافسة.
٢-الدعم المعنوى من المسئولين وتحفيظ اللاعبين
الإدارة تشترك فى عامل كبير من تحقيق الفريق للانجازات والألقاب، لذلك لابد على إدارة فريق المقاولون العرب تقديم الدعم المعنوى والثقة الكاملة فى اللاعبين والجهاز الفنى، وتوفير احتيجاتهم، ليستمروا فى تقديم نتائج وأداء مميز.
٣-عدم النظر لنتائج فريقى القمة
يستحوذ فريقى الأهلى والزمالك، على الألقاب سواء بطولة دورى أو كأس فى السنوات الأخيرة، ويشكلوا قوة كبيرة على الفرق الأخرى.
ولذلك يجب على فريق المقاولون العرب اذا أراد الاستمرار فى المنافسة على لقب الدورى الحالى، عدم النظر لنتائج فريقى الأهلى والزمالك، والتركيز فقط فى نتائجهم ولعب كل مباراة على أنها بطولة يكون الهدف منها تحقيق الفوز فقط، وخلق دوافع للاعبين تجعلهم يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق أفضل النتائج