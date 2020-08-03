عودة الدوري.. 3 عوامل يحتاجها المقاولون العرب للاستمرار في المنافسة

يقدم فريق المقاولون العرب هذا الموسم مستويات رائعة، نجح من خلالها فى إحتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد ٣٣ نقطة من ١٨ مباراة، ويفصله عن الأهلى صاحب المركز الأول١٦ نقطة .





وسيواجه فريق ذئاب الجبل منافسة شرسة على مركز الوصافة، من الزمالك وبيراميدز الذين يحتلان المركز الثالث والرابع، فبيراميدز يفصله عن المقاولون نقطة واحدة فقط، والزمالك خلفه بفارق نقطتين.





وتواجد فريق المقاولون بصورة مستمرة فى الثلاث مواسم الأخيرة من بطولة الدورى فى مراكز المنافسة، وظهر ندا عنيدا للعديد من الفرق، واحتل صدارة ترتيب الدورى فى أوقات كثيرة.





ولكن فترة توهج فريق المقاولون فى بداية كل موسم، لا تستمر كثيرًا، فيتفاجئ الجميع من رجوع كبير فى مستواهم وابتعداهم عن المراكز المتقدمة التى كانوا يحتلوها فى بداية المسابقة.





ويظل فريق المقاولون العرب من أعرق النوادى، على مر التاريخ، بغض النظر عن غياب البطولات عنه بالفترة الأخيرة، ولكنه يمتلك تاريخ مشرف وعظيم، فالنادى يحمل بدولاب بطولاته 3 كئوس لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس فى نظمها القديم، ولقب دورى مصرى وحيد عام 1982/1983 .





و3 ألقاب من بطولة كأس مصر آخرها لقب عام 2004، ولقب وحيد لبطولة كأس السوبر المصرى عام 2004 ايضًا، ومنذ موسم ٢٠٠٤ ولم يتوج فريق المقاولون بأى لقب حتى الأن.





ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، 3 عوامل يحتاجها فريق المقاولون العرب، حتى يستمر فى المنافسة على لقب الدورى الجارى ويبقى فى المراكز المتقدمة على النحو التالى:





١- استمرار استقرار الفريق وعدم التخلى عن أى شخص





أى فريق يفوز بالألقاب يتميز باستقرار أوضاعه سواء الفنية أو الإدارية، ووجود جو عام هادئ يساعد على التركيز فى تحقيق الألقاب والانجازات فقط .





ونادى المقاولون العرب يتمتع باستقرار إدارى فى السنوات الماضية، ولكن على المستوى الفنى يقوم باجراء تغيرات كثيرة، وحتى الأن يقدم عماد النحاس نتائج مميزة مع الفريق بمجموعة لاعبيين صغار متحمسين إلى جانب بعض اللاعبين من أصحاب الخبرات.





ويجب على الفريق ثبات قائمته حتى نهاية المسابقة، مع دعم الفريق بالاعبيين الذين يساعدوا على استمرار الفريق بمراكز المنافسة.





٢-الدعم المعنوى من المسئولين وتحفيظ اللاعبين





الإدارة تشترك فى عامل كبير من تحقيق الفريق للانجازات والألقاب، لذلك لابد على إدارة فريق المقاولون العرب تقديم الدعم المعنوى والثقة الكاملة فى اللاعبين والجهاز الفنى، وتوفير احتيجاتهم، ليستمروا فى تقديم نتائج وأداء مميز.





٣-عدم النظر لنتائج فريقى القمة





يستحوذ فريقى الأهلى والزمالك، على الألقاب سواء بطولة دورى أو كأس فى السنوات الأخيرة، ويشكلوا قوة كبيرة على الفرق الأخرى.





ولذلك يجب على فريق المقاولون العرب اذا أراد الاستمرار فى المنافسة على لقب الدورى الحالى، عدم النظر لنتائج فريقى الأهلى والزمالك، والتركيز فقط فى نتائجهم ولعب كل مباراة على أنها بطولة يكون الهدف منها تحقيق الفوز فقط، وخلق دوافع للاعبين تجعلهم يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق أفضل النتائج