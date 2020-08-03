الداخلية في 24 ساعة.. ضبط 191 سلاحا بحوزة 19 متهما.. و41 شخصا خالفوا قرار وقف أعمال البناء.. ومداهمة أوكار للمخدرات

الداخلية:

ضبط قضيتي هجرة غير مشروعة وتحبط تهريب بضائع وأدوية

ضبط تاجر سلاح بحوزته 11 بندقية خرطوش

ضبط 80 قضية لمخالفات الجمارك والضرائب

ضبط 1349 سائق نقل جماعيا لعدم ارتداء الكمامة

ضبط 4876 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة









واصلت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية مجهوداتها فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من القضايا خلال 24 ساعة.





أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتين تهريب " بضائع أجنبية الصنع – عقاقير طبية" بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من (13 ألف جنيه).





كما تمكنت الاجهزة من ضبط 7 قضايا أبرزها (مخالفات السائقين ، مخالفات العاملين)، و873 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية بمضبوطات بلغت (465 قرصا مخدرا).





ونجحت الأجهزة الأمنية في تنفيذ عدد 79 حكما قضائيا متنوعا، وضبط قضيتي هجرة غير مشروعة وتزوير إقامة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.





كما نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية، بدون ترخيص وبحوزته 11 بندقية خرطوش.





فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وخاصةً تاجري ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفر إحداها عن ضبطه، وذلك حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط (عدد 11 بندقية خرطوش)، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





وواصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .





قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 30 قطعة سلاح نارى، بحوزة 19 متهما.





وتم ضبط بندقيتين آلي، و12 بندقية خرطوش، و5 طبنجات، و11 فرد محلى، و100 طلقة مختلفة الأعيرة، و5 خزائن، و161 قطعة سلاح أبيض.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.





فيما واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.





ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 90 قضية مخدرات بحوزة 94 متهمًا.





وجرى ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 3,895 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 3,220 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 997 جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 456 جرام.





كما تم ضبط كمية من مخدر البودرة وزنت 35 جرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,770 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 29 جرام، و4112 قرصًا مخدرًا.





واتُخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.





وواصلت الأجهزة الامنية جهودها الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.





اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.





أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية) عن ضبط (162) قضية متنوعة.





كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (80) قضية فى مجال "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال ، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".





جار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.





كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بإتخاذ الإجراءات القانونية،وتم ضبط 1349 سائق نقل جماعيا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة.





ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، كذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.





أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة.. عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (1349) سائق نقل جماعيا لعدم إرتداء الكمامة الواقية، وجار إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.





وكذلك واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.





اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.





أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (4876) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.





فيما واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.





فيما قامت بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط 849 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.





وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن توجيه حملات مُكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء.





يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.



