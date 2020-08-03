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رياضة

بعد حظر دخول 31 دولة ..عودة الدوري الكويتي مهددة بالتأجيل

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:53 م
اتحاد الكرة الكويتي
اتحاد الكرة الكويتي
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محمد سمير
يواجه قرار عودة النشاط الكروي الكويتي، يوم 15 أغسطس الجاري، شبح الإلغاء ، في ظل عدم عودة المدربين الأجانب واللاعبين المحترفين إلى أنديتهم، حتى الآن.

ويدرس اتحاد الكرة الكويتي، في اجتماعه غدا الثلاثاء، عددا من الملفات المهمة، أبرزها الوصول لآلية تسمح بعودة الأجانب، بالتنسيق مع الجهات الرياضية والصحية المعنية.

ويعد خيار التأجيل قائما، في حال عدم الحصول على الموافقات المطلوبة للسماح للأجانب بالعودة، قبل فترة مناسبة من موعد استئناف الدوري الممتاز.

وكانت السلطات الكويتية قد حظرت الرحلات الجوية من 31 دولة، في إطار جهود احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد.

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