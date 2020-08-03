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رياضة

ضربة موجعة للترجي التونسي بالدوري المحلي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:01 م
حمد الهوني
حمد الهوني
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محمد سمير
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي، ضربة موجعة، اليوم الإثنين بعد تعرض نجمه الدولي حمد الهوني لإصابة قوية.

وأعلن النادي عبر صفحته على "فيس بوك"، أنَّ لاعبه الدولي الليبي حمدو الهوني، سيحتاج للراحة لمدة 21 يومًا؛ إثر الإصابة العضلية التي تعرض لها السبت الماضي، أمام مستقبل سليمان، بالدوري التونسي.

كان الهوني، أصيب في الدقيقة (28) من لقاء فريقه ضد مستقبل سليمان، وترك مكانه للجزائري بلال بن ساحة.

وسيخضع اللاعب، للفحص بعد مرور فترة الـ21 يوما لمعرفة مدى تحسن حالته الصحية، واتخاذ القرار المناسب في شأن موعد عودته للتدريبات.

وسيغيب الهوني، عن مواجهات الترجي أمام اتحاد بن قردان، والصفاقسي، والنجم الساحلي، والملعب التونسي، والأفريقي.
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