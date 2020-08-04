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سيارات

عروض أكروباتية مذهلة.. كيا K5 2021 تستعرض قوتها الرياضية ..فيديو

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت منذ فترة شركة كيا الكورية الجنوبية عن السيارة الجديدة كليا K5 موديل 2021 ، ومن ثم تحاول الشركة التسويق لمميزاتها الرياضية المذهلة ، من خلال عرض مقاطع توضح فيها مهارات  وإمكانيات هذه السيارة .


وبالفعل كشفت كيا مؤخرا عن مقطع فيديو تُظهر فيه إمكانات K5 الديناميكية ، أسمته "حيلة التهديد الثلاثي" ، شارك فى تنفيذه ثلاث سيارات كيا K5 مختلفة ، بتنفيذ من سائقين محترفين وهم شون غراهام، وجليل جاي، وبريونا لينش ، كما تم تعديل السيارات K5 ،و تجهيزها بقفص داخلي ومقصورة داخلية مفرغة من العديد من أجزائها.


وتظهر خلال مقطع الفيديو سيارتين K5 منطلقتين على منحدر اصطناعي متعاكسين، وأثناء قفز كلتا السيارتين إلى المنحدر الآخر، تظهر سيارة أخرى لتقف في المكان الفارغ بين المنحدرين، وقد نجحت السيارتين في القفز بالفعل، بينما قامت السيارة الثالثة بالدوران 180 درجة أسفلهم.


وقال مدير عمليات التسويق في كيا موتورز أمريكا، راسل واجر: "إن K5 الجديدة كليًا هي اتجاه جديد كليًا لكيا وفئة السيدان متوسطة الحجم بشكل عام، لذا كنا بحاجة إلى حملة تسويق ديناميكية ومليئة بالحركة مثل السيارة نفسها".


والجدير بالذكر ان السيارة كيا K5 2021 تتميز بتصميم جريء ومحركين توربو ونظام دفع على جميع العجلات اختياري، حيث تحصل على محرك بأربعة أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 180 حصان و264 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين أن K5 جي تي تمتلك محرك بأربعة أسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 290 حصان و421 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك الأخير بناقل حركة مزدوج القابض بثمان سرعات، يتيح للسيارة التسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 5.8 ثانية.


أما بالنسبة لسعر السيارة كيا K5 2021 الجديدة كليًا فقد يصل بسعر عالمي يبدأ من 23,490 دولار .

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