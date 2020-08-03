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منوعات

لن تصدق.. القبض على قطة حققت ما فشل فيه رجال العصابات.. صور

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:51 م
القبض على القطة في
القبض على القطة في أحد سجون سريلانكا
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أماني إبراهيم
في واقعة غريبة من نوعها، تم إلقاء القبض على قطة بتهمة تهريب مواد مخدرة وممنوعات إلى السجناء باحد السجون في سريلانكا.

ووفقا لصحيفة صن البريطانية، تم استخدام القطة لتهريب مخدرات وسجائر وخطوط هاتف لسجناء في سجن سريلانكي، وكان يتم لف هذه المواد حول عنقها.

واحتجزها المسؤولون في سجن ويليكادا، يوم السبت الماضي، بسبب اختراقها للحراسة الشديدة في السجن الذي يقع في العاصمة كولومبو، وتظهر الصور المسئولون وهم يفتشون القطة في مكتب صغير في السجن، بعدما نجحت فيما فشل فيه رجال العصابات من تهريب الممنوعات داخل السجن.

ويظهر كيس بلاستيكي مربوط حول عنق القطة ومثبت بشكل قوي على رقبتها ويتم تهريب فيه المواد المطلوبة على عدة مرات، وعثر الضباط في هذا الكيس على خطين للهاتف و2 جرام هيروين.

وذكرت صحيفة آرون أنه تم وضع القطة في زنزانة بالسجن ولكن سرعان ما هربت فيما بعد، واستطاعت الهروب في اللحظة التي فتح فيها الحراس الباب ليضعوا لها الطعام، وخرجت مسرعة من الغرفة والسياج.

سرعة وبراعة القطة في التهريب والهروب يبدو أنها عملية مخطط لها، وتعتقد الشرطة أن هذا القط مدرب بشكل جيد من قبل زعيم العصابات السريلانكي أنجودا لوكا الذي يعتقد أنه توفي في يوليو الماضي.
لن تصدق.. القبض على قطة حققت ما فشل فيه رجال العصابات.. صور
لن تصدق.. القبض على قطة حققت ما فشل فيه رجال العصابات.. صور
لن تصدق.. القبض على قطة حققت ما فشل فيه رجال العصابات.. صور
لن تصدق.. القبض على قطة حققت ما فشل فيه رجال العصابات.. صور
لن تصدق.. القبض على قطة حققت ما فشل فيه رجال العصابات.. صور
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