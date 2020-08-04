الكشف عن لامبورجيني إيسينزا SCV12 بمحرك V12 الخارق .. صور

أعلنت شركة لامبورجيني الإيطالية أخيرا عن السيارة المنتظرة إيسينزا SCV12 ذات الإصدار المحدود والمخصصة لحلبات السباق فقط، التى تمتلك قوة محرك خارقة.





وأوضحت شركة لامبورجيني ان السيارة إيسينزا SCV12 ستأتي بأقوى محرك V12 بتنفس طبيعي تم تطويره من قبل الشركة، وتتميز إيسينزا SCV12 ديناميكيات هوائية مستوحاة من السيارات المذكورة .





وقال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة لامبورجيني ستيفانو دومينيكالي " تمثل إيسينزا SCV12 أنقى تجربة قيادة مضمونة يمكن أن توفرها علامتنا التجارية ، وهو إنجاز هندسي يسلط الضوء على الرابط الذي لا ينفصم بين سياراتنا وحلبات السباق".





وأضاف دومينيكالي: "لامبورجيني هي علامة تجارية تبحث باستمرار عن المستقبل وتبحث عن تحديات جديدة ، لكننا لا ننسى جذورنا أبدًا ومن نحن، إيسينزا SCV12 هي المزيج المثالي لروحنا غير التقليدية كشركة تصنيع سيارات رياضية فائقة وشغفنا الحقيقي لرياضة السيارات" .





وتستمد السيارة لامبورجيني إيسينزا SCV12 قوتها من محرك V12 قادر على تقديم أكثر من 830 حصان، ويرتبط بناقل حركة x-trac تسلسلي جديد من 6 سرعات، وتتميز إيسينزا SCV12 بنسبة قوة إلى وزن مذهلة تبلغ 1.66 حصان لكل كيلوجرام بفضل الجيل الجديد من الهيكل الأحادي المصنوع من ألياف الكربون والذي لا يحتاج إلى أسطوانة داخلية.





كما أعلنت شركة لامبورجيني ان إيسينزا SCV12 تعتبر أول سيارة GT تم تطويرها وفقًا لقواعد سلامة النموذج الأولي لـ FIA ، وهي شهادة على القوة الكامنة في هيكل ألياف الكربون.





سيصبح عملاء إيسينزا SCV12 جزءً من فئة حصرية قادرة على الوصول إلى برامج خاصة لقيادة سياراتهم الفائقة في أشهر الحلبات حول العالم.





بالإضافة الى تمكين ملاك إيسينزا SCV12 من برنامج خدمة التخزين في حظيرة جديدة بنيت في مقر الشركة ، وسيكون لكل سيارة مرآب مخصص وموارد مخصصة ، بما في ذلك كاميرات رقمية تمنح العملاء إمكانية مراقبة سياراتهم على مدار 24 ساعة في اليوم باستخدام تطبيق خاص للهواتف الذكية.