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رياضة

عادل مصطفى: لم نتوقع الفوز على ريال مدريد 2001 .. وجوزيه قال لي: لو أوقفت ميكاليلي هنكسب

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:51 م
زيدان وحسام غالي
زيدان وحسام غالي
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محمد رشاد
قال عادل مصطفى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، إن فريقه لم يفكر في تحقيق الفوز على ريال مدريد الإسباني خلال المباراة التي جمعت بينهما عام 2001 بين بطل القرن الإفريقي وبطل القرن الأوروبي تحت قيادة المدير الفني المخضرم البرتغالي مانويل جوزيه .

وأضاف مصطفى في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي:" مانويل جوزيه المدير الفني لفريقه وقتها، لم يرّ زين الدين زيدان أو لويس فيجو كأفضل وأخطر اللاعبين في ريال مدريد وقتها.

وأكمل مصطفى: "لم يكن في الحسبان تحقيق الفوز على ريال مدريد، كنا نريد تقديم أداء جيد فقط لا أكثر، لم نفكر في الفوز، نلاعب فريق كل لاعب به تستطيع أن تبني فريق كامل عليه".

وتابع: "قبل المباراة بيوم كان صنداي معي في الغرفة بالفندق، فقلت له تخيل أننا سنفوز بهدف نظيف وأنت من سيسجل الهدف، فقال لي هل أنت مجنون؟".

وأضاف: "قلت له تخيل فقط، لدي إحساس أننا سنفوز، هو مجرد إحساس لا أكثر، وهو ما حدث بالفعل في اليوم التالي وصنداي هو من سجل الهدف".

وأردف: "خلال المباراة بدأت بديلًا، ثم طالبني مانويل جوزيه بالاستعداد للنزول، وسألني من هو أفضل لاعب في ريال مدريد؟ قلت له هناك زيدان وفيجو وراؤول".

واختتم: "جوزيه رد عليّ وقال لا، أريدك أن تراقب ميكاليلي، ولو نجحت في إيقافه وقطع الكرات عنه سنفوز بالمباراة، وهو ما فعلته بالفعل وقطعت 4 كرات منهم اثنين تسببا في انفرادين للأهلي".
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