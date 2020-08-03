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أخبار العالم

لن تسيطر عليه الصين.. ترامب يدعو مايكروسوفت لشراء تيك توك كاملا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:49 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يمانع من شراء شركة مايكروسوفت لتطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك.

ووفقًا لشبكة "العربية"، أوضح ترامب أنه كان من الأسهل لمايكروسوفت أن تشتري تيك توك كله بدلا من 30%، لذلك عليها شراء التطبيق كاملا بحلول 15 سبتمبر.ز

وحذر ترامب من أن أمريكا ستوقف تطبيق تيك توك  إذا لم يتم بيعه بحلول 15 سبتمبر، لافتا إلى أن الصين لا يمكن أن تتحكم فيه مطلقا.

ومن جانبه، دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر لشراء "تيك توك"، مؤكدا أن تلك الخطوة تحمي بيانات الأمريكيين.

وتحاول شركة مايكروسوفت ، التي تمتلك تطبيق  LinkedIn  لينكد إن الشهير للتوظيف، الحصول على فرصة حقيقية لشراء تيك توك، الذى يصل مستخدميه في الولايات المتحدة ل 100 مليون مستخدم ، وتعزيز فرصتها في مجال مواقع التواصل الاجتماعى. 

وتهدف الخطوة إلى حل مخاوف صناع القرار من أن تيك توك، المملوك للأجانب، قد يكون خطرًا على الأمن القومي.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، في وقت سابق، إن الحكومة الأمريكية تجري مراجعة أمنية لـ"تيك توك"، وتستعد لتقديم توصية سياسية لترامب.
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