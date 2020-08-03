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ديني

حجاج الهنداوي: فزت بمسابقة ليلة القدر وعمري 17 سنة.. وقرأت أمام الرئيس مبارك.. فيديو وصور

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:07 م
حجاج الهنداوي: فزت
حجاج الهنداوي: فزت بمسابقة ليلة القدر وعمرى 17 سنة
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محمد شحتة
قال الشيخ حجاج الهنداوي، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، إنه بدأ حفظ القرآن الكريم في سن التاسعة وأنهى حفظه في الثانية عشرة من عمره في كتّاب القرية على يد الشيخ حسين عبده يوسف والشيخ صبحي عبد العزيز ثم على يد شقيقه الأكبر.


وأضاف الهنداوي، في ندوة بموقع صدى البلد، أنه عندما ختم حفظ القرآن أثنى الكثير على صوته وأشاروا عليه بالمشاركة في مسابقة ليلة القدر وبالفعل شارك فيها عندما كان في سن السابعة عشرة من عمره، وفاز بالمركز الأول وتم تكريمه من الرئيس الراحل حسني مبارك وتلوت أمام الرئيس في احتفالية المسابقة، بعد اختياري للقراءة من جانب الشيخ أبو العينين شعيشع.


وذكر أن هناك الكثير من القراء أثروا في حياته وأبرزهم الشيخ أبو العينين شعيشع لأنه يحب صوته ويحب سماعه ووقف بجانبه في كثير من المواقف وكان سببا في تقديمه لاختبارات الإذاعة.


وتابع: طلب مني الشيخ أبو العينين شعيشع التقدم لاختبارات الاذاعة وجاءه خطاب بموعد الاختبار في الاذاعة وهو في الخدمة العسكرية وطلب اجازة للنزول وبالفعل نزل لأداء الاختبارات وتم اعتماده مقرئا بالإذاعة.
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