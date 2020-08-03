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رياضة

طائرة الزمالك تخوض تدريبًا في 6 أكتوبر استعدادًا لبطولة كأس مصر

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
خاض الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين بقيادة الدكتور حسام عبد العزيز المدير الفني وذلك علي صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

يأتي هذا في إطار استعداداته لخوض بطولتي كأس مصر أمام سبورتنج يوم 21 أغسطس الحالي وكذلك مواجهة نادي الشمس ببطولة الدوري الممتاز المقررة إقامتها يوم 24 أغسطس.

من جانبه، أكد المدير الفني لطائرة الزمالك أن جميع اللاعبين يخوضون التدريبات بحماس وجدية..

كما يستعدون لخوض بعض المبارايات الودية خلال الفترة المقبلة لرفع كفاءتهم فنيا وبدنيا بعد التوقف الطويل بسبب انتشار فيروس كورونا.
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