حجاج الهنداوي: قراءة القرآن مع الجمهور أكثر إبداعا من الاستوديو.. فيديو وصور

قال الشيخ حجاج الهنداوي، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، إن قراءة القرآن مع الجمهور فيها إبداع من القارئ أكثر من الاستديوهات.





وأضاف الهنداوي، في ندوة بموقع صدى البلد، أن الجمهور يجعل هناك روح في المكان ويسير مع القارئ حتى الإبداع بالحماس والانتباه، فيؤدي ذلك إلى أن يخرج القارئ أفضل ما عنده من الصوت.





وأشار إلى أن التفاعل من الجمهور مع قارئ القرآن لابد أن يكون بالأدب وليس بطريقة فيها عدم احترام للقرآن والمجلس الذي يقرأ فيه.





وتابع: علينا أن نتعلم كيفية احترام القرآن وقراءته ويحبب الناس فيه ولا نجعلهم يملون أو يفرون من مجلسه.