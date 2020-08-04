ردت على المشككين.. خبير سياسي: قائمة الشيوخ ضمت كافة الأيديولوجيات

صرح الخبير السياسي حسن ضوة الأمين، بأن القائمة الوطنية الموحدة من أجل مصر راعت بأن تضم كافة الأيدولوجيات سواء مؤيدة أو معارضة أو يمينية أو يسارية وغيرها من أجل مصر وإثراء الحياة السياسية.
وأوضح ضوة، أن القائمة صفعت قوى الشر ومن يدعون أن المعارضة يتم إقصاؤها وأنه لا يوجد إلا صوتا واحدا في مصر، مؤكدا أن القائمة ضمت شخصيات وقيادات ورموز وقامات وطنية كبيرة ذو تخصصات مختلفة.
وطالب الشعب المصري بالنزول لصناديق الإقتراع وانتخاب من يروه الأصلح من أجل مصلحتهم وخدمتهم والتعبير عن أهدافهم وآمالهم وطموحاتهم.
يذكر أنه انطلق الأسبوع الماضى، الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ، بعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين.