ردت على المشككين.. خبير سياسي: قائمة الشيوخ ضمت كافة الأيديولوجيات

صرح الخبير السياسي حسن ضوة الأمين، بأن القائمة الوطنية الموحدة من أجل مصر راعت بأن تضم كافة الأيدولوجيات سواء مؤيدة أو معارضة أو يمينية أو يسارية وغيرها من أجل مصر وإثراء الحياة السياسية.





وأوضح ضوة، أن القائمة صفعت قوى الشر ومن يدعون أن المعارضة يتم إقصاؤها وأنه لا يوجد إلا صوتا واحدا في مصر، مؤكدا أن القائمة ضمت شخصيات وقيادات ورموز وقامات وطنية كبيرة ذو تخصصات مختلفة.





وطالب الشعب المصري بالنزول لصناديق الإقتراع وانتخاب من يروه الأصلح من أجل مصلحتهم وخدمتهم والتعبير عن أهدافهم وآمالهم وطموحاتهم.



