الآن.. هل كانت الأسباب المعلنة السبب في إقالة وزير خارجية لبنان؟.. محلل سياسي يكشف التفاصيل

أكد رائد الخطيب المحلل السياسي اللبناني أن اقالة وزير الخارجية "ناصيف حتي" اسبابها منطقية ؛ مشيرا بان معظم الوزراء لا يتلقون الدعم اللازم من رئيس الحكومة.





ولفت الخطيب في برنامج الان علي المحطة الفضائية ( دي ام سي ) الي الطريقة التي تسير بها الحكومة اللبنانية لا تبدو مريحة للوزراء، ويجب على رئيس الحكومة بان يتبع طريقة بها القليل من الدبلوماسية و قليل من النرجسية لكن من الواضح ان النرجسية هي الطاغية في شخصية حسان دياب _ رئيس الحكومة .

أوضح الخطيب أسباب إقالة الوزير "ناصيف حتي" هي : عدم وجود خطة واضحة لحل المشكلة الاقتصادية الموجودة بلبنان كما أنه لم يحظي بالدور المنسوب إليه كوزير خارجية , و قد ظهر ذلك جليا بعد ان قام اللواء عباس ابراهيم مدير الأمن العام اللبناني بالعديد من الزيارات الخارجية .





أبرز الخطيب ملامح الوزير الجديد السفير "شربل وهبة" , والذي له باع في السلك الدبلوماسي؛ لكن تغيير الوزراء بهذا الشكل لن ترضي الشارع اللبناني.





وتنبأ الخطيب بان الاستقالات من تلك الحكومة ستستمر إذا لم تعد الخطة الاصلاحية من قبل الحكومة.