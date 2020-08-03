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أخبار البلد

ليس عليك إصلاح كل شئ.. هند صبري توجه رسالة لـ متابعيها على إنستجرام.. شاهد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:19 م
هند صبري
هند صبري
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مصطفى كرم
نشرت الفنانة هند صبري صورة جديده لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت هند صبري على الصورة قائلة "ليكن يوليو ليكن أغسطس ودع نفسك حتي في حالة عدم اليقين ليس عليك إصلاح كل شيء ليس عليك حل كل شيء مازال بإمكانك العثور على السلام والنمو في برية تغير كل شيء".


يذكر ان هند صبري شاركت في بطولة فيلم الفيل الازرق 2 مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من اخراج مروان حامد والمؤلف احمد مراد.


وتشارك هند صبري  فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند تحفظت هند على تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما
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