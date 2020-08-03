ليس عليك إصلاح كل شئ.. هند صبري توجه رسالة لـ متابعيها على إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة هند صبري صورة جديده لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت هند صبري على الصورة قائلة "ليكن يوليو ليكن أغسطس ودع نفسك حتي في حالة عدم اليقين ليس عليك إصلاح كل شيء ليس عليك حل كل شيء مازال بإمكانك العثور على السلام والنمو في برية تغير كل شيء".









يذكر ان هند صبري شاركت في بطولة فيلم الفيل الازرق 2 مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من اخراج مروان حامد والمؤلف احمد مراد.







