سمعه يقرأ القرآن.. حجاج الهنداوي يحكي قصة اعتناق مواطن كندى الإسلام على يديه.. فيديو وصور

قال الشيخ حجاج الهنداوي، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، إنه أسلم على يده أحد الأشخاص في كندا، بعدما سمع قراءته للقرآن.









وحكى الهنداوي، في ندوة بموقع صدى البلد، قصة إسلام هذا الشخص، منوها بأنه كان يقرأ قبل صلاة الجمعة آيات قرآنية من خواتيم سورة البقرة، في أحد المساجد، وأثناء القراءة وجد رجلا يأتي من آخر المسجد وظل يمشي حتى جلس أمامه وهو يقرأ.









وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من القراءة، سأل هذا الرجل إمام المسجد عن معنى الآيات التي قرأها وشرح له معانيها، بشكل واضح.









وتابع: أخبر هذا الرجل الإمام بأن ما سمعه دخل قلبه لأول مرة، ويرغب في اعتناق الإسلام فأخبروه أن يغتسل وينطق الشهادتين ويأتي لصلاة الجمعة مع المصلين، فطلب منهم أن ينتظروه حتى يصلي معهم.









وأوضح، أنه بالفعل ذهب الرجل للاغتسال، وانتظره المصلون ونطق الشهادتين وصلى معهم الجمعة، قائلا "ظل هذا الرجل يبكى وهو في المسجد بعدما شعر أن حياته تحولت بعد هذا الموقف.