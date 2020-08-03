AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاهد.. تنفيذ قرار إزالة في المهد غربي الأقصر

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:42 م
تنفيذ الإزالة
تنفيذ الإزالة
Advertisements
شمس يونس
 شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الاقصر ، برئاسة رئيس المدينة العميد علاء عبد الجابر، حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

ياتى ذلك فى إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وتنفيذا لأعمال الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرار إزالة تعديات في المهد بمنطقة البعيرات علي اراضي زراعية علي مساحة ٥ قيراط . 

شارك فى الحملة كلا من حجازى النحاس نائب رئيس مركز القرنة، وذلك بالتنسيق مع الادارة الهندسية وادارة المتابعة الميدانية ومعدات الحملة الميكانيكية ومركز شرطة القرنة.

الجدير بالذكر بان تقديم طلبات التصالح وسداد رسوم جدية التصالح بنسبة ٢٥٪ من قيمة المخالفة متاح خلال اجازة عيد الأضحى المبارك من خلال المركز التكنولوجي وذلك تيسيرا على السادة المواطنين.
شاهد.. تنفيذ قرار إزالة في المهد غربي الأقصر
شاهد.. تنفيذ قرار إزالة في المهد غربي الأقصر
شاهد.. تنفيذ قرار إزالة في المهد غربي الأقصر
شاهد.. تنفيذ قرار إزالة في المهد غربي الأقصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حق الشعب..ازالة التعديات على أملاك الدولة في الاقصر ..صور

تنفيذ 36 قرار إزالة على أملاك الدولة والزراعة بالأقصر .. صور

تنفيذ 10 قرارات ازالة على أملاك الدولة بالأقصر.. صور

شاهد.. تنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة في الأقصر

إزالة 25 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بغرب الأقصر.. صور

شاهد.. تنفيذ 309 قرارات إزالة على أملاك الدولة بالأقصر

ترشيحاتنا

ريهام عبد الغفور توجه رسالة لـ روبي.. شاهد

كورونا ينخفض في المواصلات ويزيد في مكان العمل.. علماء يكتشفون السر

يشبه الشلل الدماغي| صداع الآيس كريم.. أسبابه وأعراضه

شعر ملموم ومكياج حاد .. ياسمين صبري تفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة.. شاهد

شاهد.. أضخم طائرة نقل في العالم تهبط في إسرائيل لنقل أنظمة صواريخ إلى أمريكا

حكم إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. مستشار المفتي يوضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة أمريكية تكشف رد فعل جسم الإنسان بعد إصابته بفيروس كورونا

شعر ملموم ومكياج حاد .. ياسمين صبري تفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة.. شاهد

مشروب يومي مذهل.. فوائد ديتوكس الماء بالليمون