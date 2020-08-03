شاهد.. تنفيذ قرار إزالة في المهد غربي الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الاقصر ، برئاسة رئيس المدينة العميد علاء عبد الجابر، حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.





ياتى ذلك فى إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وتنفيذا لأعمال الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.





وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرار إزالة تعديات في المهد بمنطقة البعيرات علي اراضي زراعية علي مساحة ٥ قيراط .





شارك فى الحملة كلا من حجازى النحاس نائب رئيس مركز القرنة، وذلك بالتنسيق مع الادارة الهندسية وادارة المتابعة الميدانية ومعدات الحملة الميكانيكية ومركز شرطة القرنة.





الجدير بالذكر بان تقديم طلبات التصالح وسداد رسوم جدية التصالح بنسبة ٢٥٪ من قيمة المخالفة متاح خلال اجازة عيد الأضحى المبارك من خلال المركز التكنولوجي وذلك تيسيرا على السادة المواطنين.