شاهد.. تنفيذ قرار إزالة في المهد غربي الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الاقصر ، برئاسة رئيس المدينة العميد علاء عبد الجابر، حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.
ياتى ذلك فى إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وتنفيذا لأعمال الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرار إزالة تعديات في المهد بمنطقة البعيرات علي اراضي زراعية علي مساحة ٥ قيراط .
شارك فى الحملة كلا من حجازى النحاس نائب رئيس مركز القرنة، وذلك بالتنسيق مع الادارة الهندسية وادارة المتابعة الميدانية ومعدات الحملة الميكانيكية ومركز شرطة القرنة.
الجدير بالذكر بان تقديم طلبات التصالح وسداد رسوم جدية التصالح بنسبة ٢٥٪ من قيمة المخالفة متاح خلال اجازة عيد الأضحى المبارك من خلال المركز التكنولوجي وذلك تيسيرا على السادة المواطنين.