AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

التهور بإجراءات سريعة .. أردوغان يخاطر باقتصاد بلاده ويدفعه للهاوية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:27 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
Advertisements
شيماء مصطفى
استمرارا للاضطراب الاقتصادي في تركيا، لا يزال الرئيس رجب طيب أردوغان يواصل محاولاته لقيادة البلاد نحو حافة الانهيار المالي والاقتصادي من خلال المقامرة واتخاذ إجراءات سريعة للتعافي من جائحة كورونا والتي تؤثر سلبا على البلاد.

ووفقًا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أشاد أردوغان، الذي يخاطر بتحفيز النمو الاقتصادي من خلال طفرة ائتمانية سريعة، بالانخفاض الحاد في أسعار الفائدة، زاعما أن الخطوات التي تتخذها السلطات بشأن الاقتصاد ستوقف الهجمات "الخبيثة" وتجعل البلاد في مأمن من الاضطرابات العالمية.

لكن الصحيفة البريطانية أكدت أن معظم الاقتصاديين يرون الصورة التركية بشكل مختلف للغاية.

وأنفق البنك المركزي عشرات المليارات من الدولارات من احتياطاته من العملات الأجنبية هذا العام لدعم الليرة المنهارة. كما غامر المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية إلى 8.25 في المائة، وهو أدنى من معدل التضخم السنوي البالغ 12.6 في المائة.

وفي الأسبوع الماضي، انخفضت الليرة إلى 7 مقابل الدولار الأمريكي، لتقترب من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 7.269 التي وصلت إليه في مايو الماضي، مما يدل على أن السياسة النقدية للبنك المركزي التركي متعثرة.

بالإضافة إلى ذلك، قلص العديد من المستثمرين الأجانب حيازاتهم من الأسهم والسندات التركية بشكل حاد نتيجة للسياسات غير المرغوبة. 

ووفقا للصحيفة البريطانية، يقول روبين بروكس، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي ورئيس تداول العملات السابق في بنك جولدمان ساكس، إن تركيا الآن "خارجة بالكامل" عن الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى اتساع عجز الحساب الجاري، مما ساعد انطلاق شرارة أزمة العملة في صيف 2016.

وأضاف بروكس أن الخطر هو أن تركيا ستواجه انخفاضًا غير منظم آخر، موضحا أنه إذا ما لم يتم تخفيض دفعة الائتمان، ستتراكم المخاطر.

وذكرت فيونيكس كالين، مدير الأسواق الناشئة في سوسيتيه جنرال، أن تركيا ستصبح شديدة التعرض للصدمات الاقتصادية العالمية في المستقبل ما لم تتعاف السياحة والصادرات بسرعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أردوغان وراء انهيار الليرة وتهاوي الاقتصاد.. تقرير أمريكي يكشف سياسة الرئيس التركي

بسبب سياسات أردوغان.. بلومبرج: خسائر تركيا تتصاعد.. وتخسر 85 مليار دولار من الاحتياطى

محاولة لإبعاد شبح الثورة ضده.. «CNBC» تكشف سر غزو أردوغان لليبيا

الأرقام لا تكذب .. تركيا في حضيض اقتصادي بعد عامين من رئاسة أردوغان.. البطالة والتضخم في مستويات قياسية.. والليرة تكافح الغرق

بسبب أردوغان.. اقتصاد تركيا على حافة الهاوية مع هبوط الليرة لأدنى مستوى

الليرة التركية تواصل انهيارها أمام الدولار

ترشيحاتنا

إنتاج ملايين الجرعات شهريا.. روسيا تنتج لقاحا فعالا لعلاج فيروس كورونا

لترويج أكاذيبها .. إثيوبيا تجند مغتربيها حول العالم للدعاية لسد النهضة

أخبار الفن .. حمو بيكا يتعرض لحادث .. في ذكرى ميلاد رشدي أباظة.. والدته سبب وفاته

من أدخل حسن شاكوش غرف ملابس الأهلي ؟

سيارته محطمة.. هل تعرض حمو بيكا لحادث في مارينا.. صور

بعد 5 أشهر من البحث.. اكتشاف سبب وفاة الأفيال المفاجئ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة أمريكية تكشف رد فعل جسم الإنسان بعد إصابته بفيروس كورونا

شعر ملموم ومكياج حاد .. ياسمين صبري تفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة.. شاهد

مشروب يومي مذهل.. فوائد ديتوكس الماء بالليمون