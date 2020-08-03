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برلمان

برلمانية: عناصر مغرضة تدير الأزمات عبر السوشيال لتشويه علاقتنا بالاشقاء

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:19 م
سوشيال ميديا
سوشيال ميديا
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فريدة محمد
هاجمت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، استخدام  السوشيال ميديا  من جانب بعض المغرضين في الإساءة  للعلاقات بين الأشقاء العرب.

وأضافت النائبة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ما يحدث في السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة تصرفات خارجة على القانون، موضحة أن هذه المهاترات لا تؤثر على العلاقات القوية والتاريخية مع دولة الكويت: "العلاقات قوية وسلوكيات الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي لا تؤثر على العلاقات مع الاشقاء".
  
وتابعت: "لا يمكن التحكم أو السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي ولكن نعلم المخططات التي يديرها البعض للإيقاع بين الدول وللإضرار بالأمن القومي العربي". 

واختتمت: "السوشيال ميديا لا يمكن ان تتحكم في العلاقات بين الدول خاصة وان العلاقات بين الشعوب و الأفراد والحكومات علاقات تاريخية عميقة تقوم على جذور حقيقية". 
  
كانت  وزارة الخارجية المصرية قد اكدت على "قوة العلاقات الأخوية بين مصر والكويت، شعبا ودولة"، مستنكرة "بعض المحاولات على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، الساعية إلى الوقيعة بين الشعبين الشقيقين".

وقالت وزارة الخارجية المصرية  إن مواطني البلدين مصر والكويت اشتركوا في نضالات مشتركة، امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامنا مع بعضهما البعض كما شددت  على أن العلاقات بين البلدين "تتمتع باهتمام الجانبين، وتحظى بحرصهما المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين".
 
وقالت الخارجية المصرية، إنها "تابعت بمزيج من الرفض والاستنكار مؤخرا، بعض المحاولات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تسعى للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال المس بالرموز أو القيادات من الجانبين".

واعتبرت أن جهات مغرضة تستهدف العلاقات الطيبة القائمة بين الجانبين، تقف وراء هذه الإساءات"وأضاف  "تؤكد الوزارة على اعتزاز الجانبين بالجالية المصرية بالكويت والجالية الكويتية في مصر، وبأن أبناء الجاليتين يتمتعان بكل احترام وتقدير، وبما يحفظ حقوقهم وكرامتهم؛ كما أن لهم دورا إيجابيا في تنمية المجتمعات التي يعيشون فيها، وهم يساهمون في تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين".
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