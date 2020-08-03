مجانًا .. إنتر يتوصل لاتفاق لضم سانشيز نهائيًا من مانشستر يونايتد





وذكرت صحيفة جارديان البريطانية أن إنتر توصل لاتفاق مع اللاعب بخصوص كافة البنود الشخصية في عقد انتقاله للفريق، حيث رحب اللاعب باكمال مشواره في صفوف النادي الإيطالي بصفة دائمة.





وأشارت الصحيفة أن سانشيز سينتقل مجانًا وبدون مقابل لإنتر ميلان، على أن يتقاضى مبلغ 13 مليون يورو في 3 أعوام قادمة، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين تقاضيًا للأجر في الدوري الإيطالي.





ولعب سانشيز الموسم المنقضي مع إنتر على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، وسجل لهم 4 أهداف وصنع 10 آخرين.

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن نادي إنتر الإيطالي توصل لاتفاق مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل التعاقد مع لاعبه التشيلي أليكسس سانشيز بصفة دائمة.