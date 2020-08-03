6 حقائق خطيرة عن آخر لقاح ينتظره العالم لـ علاج مصابي كورونا

مع تفشي فيروس كورونا في العالم، وأصبح كل العلماء والأطباء على قلب رجل واحد يبحثون عن اللقاح الأمثل لـ علاج مصابي كورونا، والانتهاء من تلك الأزمة.





وبعد طول انتظار توصل العلماء إلى أن لقاح علاج مصابي كورونا سوف يكون متوفرا في نهاية العام.





وقال الدكتور يوناتان جراد الباحث في الأمراض المعدية وعلم المناعة بجامعة هارفارد، حسب "واشنطن بوست"، حقائق خطيرة عن اللقاح وهي:





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1- أن اللقاح يأخذ وقتا طويلا حتى تظهر نتائجه على الصحة، وبالتالي سوف تستمر طرق الوقاية من الفيروس.





2- بعد إثبات اللقاح نجاحه سوف تستمر الجائحة شهورا أخرى.





3- اللقاح لم يمد الجسم بالمناعة المطلوبة ضد الفيروس.





4- يحتاج الشخص تلقي العلاج على فترة طويلة وليس أياما معدودة.





5- يحمي اللقاح الشخص فترة قصيرة ولا يعتبر دواء يكافح الفيروس على مدار الحياة.





6- من الممكن أن لا يستجيب اللقاح على بعض الأجسام.



