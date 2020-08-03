إلغاء مباراة إنبي والإسماعيلي الودية

قرر مسئولو الكرة بنادي الإسماعيلي إلغاء المباراة الودية التى كانت ستجمع الدراويش مع إنبي يوم الأربعاء المقبل، على ملعب بتروسبورت ، فى إطار استعدادات الفريقين لعودة الدوري الممتاز .





وكشف جهاز الدراويش إنه سيتم الاتفاق على ودية أخرى أمام أحد اندية القاهرة ستكون فى نفس الموعد ، ضمن برنامج الفريق التحضيري للقاء المصرى البورسعيدى يوم 14 أغسطس الجارى ، فى إطار الأسبوع الـــ19 من عمر بطولة الدورى.

وتغلب إنبى بقيادة حلمى طولان، على نظيره مصر للمقاصة، مؤخرا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقان، استعدادا لعودة الدورى الممتاز حيث يستعد الفريق البترولى لمواجهة الأهلى وقرر جهاز إنبى الاكتفاء بتلك المباراة قبل مواجهة الأهلى وتم إلغاء ودية الإسماعيلى.

وسجل رباعية إنبى فى المقاصة كلا من أحمد على "هاتريك" وعمرو ناصر "هدف"، وخاض الفريق البترولى مجموعة من المباريات الودية مؤخرا استعدادا لمواجهة الأهلى حيث تعادل مع نادى مصر كما تعادل فريق إنبى مع نظيره طنطا، سلبيًا فى المباراة الودية التى جمعت بينهما يوم الجمعة قبل الماضى، كما تعادل الفريق البترولى مع أسوان بهدف لكل منهما، الخميس، على ستاد بتروسبورت، ضمن سلسلة المباريات الودية التى قرر جهاز الفريق البترولى خوضها استعدادًا لاستئناف بطولة الدورى الممتاز، المتوقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.