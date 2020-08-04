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في يومه العالمي.. فوائد غير متوقعة لـ البطيخ .. وتناول قشوره يمنحك الصحة طوال اليوم

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:05 ص
اليوم العالمي للبطيخ
اليوم العالمي للبطيخ
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حياة عبد العزيز
- فوائد غير متوقعة لتناول البطيخ 
- ماذا يحدث للجسم عند تناول قشور البطيخ 
- طريقة عمل آيس كريم بطيخ

يُصادف يوم 3 أغسطس اليوم العالمي للبطيخ، والبطيخ من الفواكه الصيفية المليئة بالعناصر الغذائية على صحة الجسم.

وكشف موقع "livescience"، عن فوائد البطيخ على صحة الأشخاص والتي تتمثل في التالي:

1- تحسين صحة القلب 
أظهرت دراسة أجريت في جامعة بوردو أن مستويات البطيخ العالية من اللايكوبين فعالة للغاية في حماية الخلايا من التلف وقد تساعد في  تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

2- ضبط الضعط 
كما وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لارتفاع ضغط الدم أن مستخلصات البطيخ ساعدت على  تقليل ارتفاع ضغط الدم وخفض ضغط  الدم لدى البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة.

3- يحمي من الإلتهابات
الليكوبين الموجود في البطيخ يجعله فاكهة مضادة للالتهابات، والليكوبين مثبط للعديد من العمليات الالتهابية ويعمل أيضًا كمضاد للأكسدة لتحييد الجذور الضارة، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي البطيخ على الكولين، مما يساعد على   تقليل الالتهاب المزمن.

4- تعزيز صحة الأمعاء 
يحتوي البطيخ على الألياف التي تشجع على صحة الجهاز الهضمي وتساعدك على الحفاظ على انتظامك. 

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5- الوقاية من السرطان 
البطيخ مفيدًا في تقليل خطر الإصابة بالسرطان من خلال خصائصه المضادة للأكسدة، وتم ربط الليكوبين على وجه الخصوص بالحد من انتشار خلايا سرطان البروستاتا، وفقًا  للمعهد الوطني للسرطان.

عند تناول البطيخ نركز دائما فقط على فاكهة البطيخ ، ونرمي الطبقة الخارجية ، أو القشرة ، معتقدين أنها لم تعد مهمة ، لكن ذلك غير صحيح تمامًا مثل فاكهة الصيف ، فإن القشرة أيضًا مليئة بالعديد من الفوائد الصحية ، وبالتالي يجب استهلاكها.

ويعتقد أن قشرة البطيخ تحتوي على حمض أميني ينظم دورة اليوريا في الجسم ويزيل النيتروجين من الدم عن طريق تحويله إلى البول.

كما يعتقد أنه يحافظ على صحة القلب عن طريق تحسين الدورة الدموية، في حين أن القشرة صالحة للأكل كما هي ، يمكنك إزالة جلد البطيخ وتحويله إلى مخلل ، أو حتى الاستمتاع به على شكل عصير.


إليك كيفية صنع سموذي لذيذ ، والذي يمكن أن يبقيك بصحتك في الصباح والمساء.

خذ فقط ثلاثة أكواب من الماء وثلاثة أكواب من قشر البطيخ مقطعة. ثم ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا ، وكوبين من المانجو مقطعة إلى مكعبات (مع الصيف هنا ، سيكون لديك بالتأكيد ملك الفواكه في المنزل) ، ونصف ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة وبعض الفراولة لتذوق أفضل.

ضع جميع المكونات المذكورة في الخلاط واصنع مزيجًا ناعمًا، وأضف القليل من الثلج واخلط المزيد حتى يصبح كل شيء مزيجًا نظيفًا، احتفظ به في الثلاجة وأخرجه فقط عندما تكون مستعدًا لاستهلاكه، قدمها باردة وشاركها مع عائلتك أيضًا. تأكد من شربه مرة واحدة كل يوم ، واعط مناعتك دفعة جديدة ، وأن ذوقك يندفع إلى السعادة.


ونقدم لكم طريقة عمل ايس كريم البطيخ بخطوات الشيف اميرة شنب مقدمة برنامج اميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

مكونات ايس كريم البطيخ
2 و نصف كوب بطيخ مهروس مصفى 
كوب إلا ربع سكر 
كوب حليب لوز 
ملعقة صغيرة فانيليا 
ملعقة كبيرة نشا
كوب إلا ربع حليب جوزهند 

طريقة عمل ايس كريم البطيخ
- قلبي السكر مع حليب اللوز وحليب جوز الهند و النشا حتى يمتزج تماما
- ضعي الخليط على النار ويقلب حتى يصبح القوام اكثر تماسكا ثم نطفأ النار وتوضع الفانيليا
- اسكبي البطيخ المهروس على خليط حليب اللوز ويقلب جيدا علبة داخل الفريزر.
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