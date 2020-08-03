جنازة جماعية .. مأساة ضحايا لقمة العيش في حادث ميكروباص ترعة المريوطية.. صور

تخلوا عن الراحة وإجازة العيد وخرجوا لأعمالهم لكسب قوت يومهم.. ثالث أيام العيد ميكروباص يسير على طريق نكلا بمنشأة القناطر يقل ١٤ شابا وشابة من خيرة شباب ٣ قرى بمحافظة المنوفية عائدين بعد يوم شاق من العمل.. ثوان معدودة انقلب الأمر لمأساة عندما فوجئ سائق الميكروباص بسيارته تنحرف بشدة عن الطريق وتغوص في مياه ترعة المريوطية.





لحظات خاطفة كانت الفاصل في حياة البعض وفرصة جديدة لاخرين للنجاة.. من تمكن من المقاومة والسباحة خرج لم يصبه سوى بعض الكدمات والجروح والخدوش ومن ثقل جسده استقبله القاع بصدر رحب لتملأ المياه رئتيه وبدلا من الحصول على إجازة العيد وراحة يوم من العمل الشاق حصل علي الراحة الأبدية.. ٧ شباب وفتاة شقيقة أحدهم نجح رجال الضفادع البشرية في انتشال جثامينهم من المياه بعد ساعات من البحث والاستعانة بمعدات الانقاذ النهري بينما خرج ٧ آخرين علي قيد الحياة.





وسط دموع منهمرة وحالة من الصدمة والحزن الدفين جلس أهالي الضحايا بسراي نيابة مركز امبابة للإدلاء بأقوالهم حول الحادث وفي التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم علما، رئيس النيابة، قرر أهالي المتوفين إنّهم لا يتهمون أحدًا بالتسبب في وفاة أبنائهم، ولا يعرفون كيفية وقوع الحادث.





وذكر الأهالي، أن من بين الضحايا شقيقان يعملان بأحد الموالات التجارية بالطريق الصحراوي بمدينة السادس من أكتوبر.









اتشحت قرى ساقية أبو شعرة وسملاي وكفر الحما بالسواد لتشييع جثامين ابنائهم شهداء لقمة العيش مرددين خلال الجنازة انهم من الشهداء داعين الله بالشفاء لباقي زملائهم من المصابين، ونعى أهالي المنوفية الضحايا وهم نبيل هشام نبيل عون، عمرو سامح عبدالحليم والشقيقان راضي محمد راضي ناجي وملك محمد راضي ناجي وعبدالله خالد منتصر.





كانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة أجرة في ترعة المريوطية بطريق “نكلا – المنصورية”.





دفع اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق إنقاذ نهري “ضفادع بشرية” مدعومين بالمعدات اللازمة و4 سيارات تابعة للإنقاذ النهرى بالجيزة، و5 سيارات تابعة لهيئة الإسعاف فى محيط عمليات البحث.





وانتقل رجال الإنقاذ النهرى بإشراف اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالحيزة، ورجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين اختلال عجلة القيادة من يد السائق، ما أسفر عن سقوطها بترعة المريوطية، ومصرع 8 أشخاص، ونجاة 7 آخرين من الموت.





تحريات مباحث فرقة شمال أكتوبر بقيادة العقيد محمد عرفان والمقدم مجدي موسى، توصلت إلى أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قادمة من مدينة “زايد2000” في طريقها إلى محافظة المنوفية، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لا نقلابها بالترعة.





وناقش رجال المباحث عددا من المصابين الناجين من الحادث وتبين أنهم أصيبوا بجروح وكدمات في مختلف أنحاء جسدهم الذين أكدوا في التحقيقات أن الحادث لم يستغرق 30 ثانية قائلين “السائق كان يسير بسرعة وبعد ٣٠ ثانية، انقلبت السيارة في الترعة.. ناس كانت بتعرف تعوم ربنا كرمها وعرفت تتطلع وناس ماتت”.



