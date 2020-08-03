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حوادث

مجلس الدولة يسمح لإدارة المخلفات منح الموظفين المنتدبين العلاوة التشجيعية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:26 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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كتب محمد زهير
اكدت الجمـعية العمومية لقسمي الفـتوى والتـشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الآول لرئيس مجلس الدولة، قانونية قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمنح العلاوة التشجيعية للموظفين المنتدبين به ندبًا كليًّا شرط استيفائهم الشروط والضوابط المقررة لمنحها .

وأضافت أن المُشرع لم يقصر منح العلاوة التشجيعية على من يشغل الوظيفة العامة باحدى طرق شغلها دون الأخرى، بل أورد في هذا الصدد نصًّا عامًّا مؤداه جواز منح الموظف تلك العلاوة .

وقالت الجمعيه: كل من يصدُق عليه وصف الموظف بشغله إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة بإحدى الطرق المقررة قانونًا، وهي التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، يحق له التزاحم مع أقرانه من شاغلي الوظائف في ذات المستوى الوظيفي بالمجموعة النوعية الواحدة للحصول على العلاوة التشجيعية، حال استيفاء الشروط والضوابط اللازمة في هذا الصدد.
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