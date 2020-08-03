مجلس الدولة يسمح لإدارة المخلفات منح الموظفين المنتدبين العلاوة التشجيعية

اكدت الجمـعية العمومية لقسمي الفـتوى والتـشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الآول لرئيس مجلس الدولة، قانونية قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمنح العلاوة التشجيعية للموظفين المنتدبين به ندبًا كليًّا شرط استيفائهم الشروط والضوابط المقررة لمنحها .





وأضافت أن المُشرع لم يقصر منح العلاوة التشجيعية على من يشغل الوظيفة العامة باحدى طرق شغلها دون الأخرى، بل أورد في هذا الصدد نصًّا عامًّا مؤداه جواز منح الموظف تلك العلاوة .



