الموضوع منتهاش.. برلماني: سنفعل كل متاح للدفاع عن حقوقنا في مياه النيل

أكد اللواء يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ، أن القاهرة تسلك الأسلوب التفاوضي والحلول الودية السلمية المرضية وفق القوانين الدولية لإنهاء الخلاف القائمة حول تشغيل أثيوبيا لسد النهضة ، من خلال دخول وسيط لإنهاء الخلافات القائمة وهما الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي ونكمل المشوار مع الإتحاد الإفريقي لوضع حلول لإرضاء كافة الأطراف وإذا لم يوفقوا، سيكون هناك لجوء للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.









وكشف كدواني فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن لدينا أكثر من مستوي للتفاوض وسنمشي فى طريق التفاوض لآخره وسنقوم بعمل كل ما هو متاح لمصر عمله للدفاع عن حقوقها المشروعة فى مياه النيل ، طبقا للاتفاقيات القائمة التى تنص على نسبة مصر وهي 55.5 مليار متر مكعب من المياه.









ولفت إلى أننا أنجزنا عددا من النقاط الخلافية، "عدا" النقاط التى تضمن لمصر حصتها فى المياه فى حالات الجفاف الموسمي أو الممتد ، وأيضا وجود ضمانات أخري تضمن تشغيل السد بما يتفق وصالح الأمن المائي لكلا الدولتين مصر والسودان.









وأشار كدواني ، إلى أن الامر لم ينته ونحن نعلم أن هناك ايدي تعبث في هذا الملف من وراء الكواليس لدفع أثيوبيا للتصادم وإثارة النقاط الخلافية والامور تدار من جانب أثيوبيا بشكل يشير الى ان هناك قوي معينة ، تحرض الجانب الثيوبي على اتباع هذا الاسلوب الغريب الذي لا يتفق مع القوانين الدولية أو أسس التفاوض او الوعود التى تعطيها دول ذات سيادة لدول أخري ذات سيادة لممر مائي دولي مثل نهر النيل ، مؤكدا أن اسلوب اثيوبيا غير سليم ويضر بمصالح الدول الثلاث .









وأعلنت وزارة الري اعتراض مصر على الاجراء الأحادى لملء وتشغيل سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب بعد اجتماع اليوم مع كل من السودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الافريقي وبحضور مراقبين دوليين وأكدت القاهرة أن هناك دلالات سلبية توضح عدم رغبة اثيوبيا في التوصل لاتفاق عادل.







