يمن الحماقي: مصر تحتاج إلى قطاع صناعي قوي لإحلال الواردات وزيادة الإنتاج

أكدت الدكتورة يمن الحماقى ، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، أن مرحلة الانكماش التى يمر بها الاقتصاد العالمى نتيجة انتشار فيروس كورونا تعد فرصة ذهبية للدول النامية ومنها مصر لتعزيز تنافسية صناعتها المحلية.
وقالت الحماقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن الاقتصاد المصرى بحاجة لقطاع صناعى قوى لإحلال الواردات وزيادة الإنتاج كملاذ آمن من أى صدمات يتعرض لها الاقتصاد.
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أشارت الحماقى، إلى أن التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج ، ضعف التكنولوجيا فى بعض الصناعات وغياب العمالة المدربة وهى عوامل تضعف تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الداخلية والخارجية وهذا ما يفسر ضعف الصادرات المصرية رغم تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ولم تحقق معدلات النمو المطلوبة في ظل انخفاض سعر العملة.
وقالت الحماقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن الاقتصاد المصرى بحاجة لقطاع صناعى قوى لإحلال الواردات وزيادة الإنتاج كملاذ آمن من أى صدمات يتعرض لها الاقتصاد.
اقرأ ايضا ...كيف واجهت المحاريث والهندسة انخفاض الطلب على منتجاتها .. رئيس الشركة يجيب
أشارت الحماقى، إلى أن التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج ، ضعف التكنولوجيا فى بعض الصناعات وغياب العمالة المدربة وهى عوامل تضعف تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الداخلية والخارجية وهذا ما يفسر ضعف الصادرات المصرية رغم تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ولم تحقق معدلات النمو المطلوبة في ظل انخفاض سعر العملة.
وطالبت الحماقى بضرورة ايجاد حلول سريعة لبناء اسس جيدة للقطاع الصناعى يسمح بالانطلاق عقب انحسار وباء كورونا عالميا.