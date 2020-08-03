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رياضة

تعليق عصام الحضري على وجوده بقائمة الأكثر ظهورا بتيشرت الأهلي في جميع البطولات

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:06 م
عصام الحضري
عصام الحضري
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مصطفى كرم
علق الكابتن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق على ظهوره في التصنيف الثالث في قائمة الأكثر لعبا بقميص النادي الأهلي في جميع البطولات.

ونشر عصام الحضري صورة القائمة وعلق عليها قائلا "الحمد لله".

وسبق أن أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن تعود الأندية للتدريبات مع اخذ جميع الإجراءات الاحتياطية.

ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطيه لسلامة اللاعبين.

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