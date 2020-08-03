رئيس زراعة البرلمان: ملف المياه في أيدي أمينة لن تفرط في حق مصر

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن مسارات التفاوض حول سد النهضة شهدت تعنتا كبيرا من الجانب الأثيوبي وكل ما يحدث تقارب فى وجهات النظر يرجعوا مرة أخري للخروج عن الإتفاقيات والمبادئ الدولية التى تحكم العلاقات بين الدول خصوصا أن دول المصب يحكمها إتفاقية أبرمت عام 1959 بين الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا.





وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لصدي البلد، أن مصر تعترف بالإتفاقيات الدولية والعلاقات الدبلوماسية القائمة بين الدول على مبدأ العدل والمساواة وبالتالي مصر حريصة اشد الحرص ان تستمر فى المفاوضات بالشكل الذى يؤدي إلى حصولنا على حقوقنا فى مياة نهر النيل لافتا أن مصر دوله لها وزنها وقدرها فى المجتمع الدولي.





ووجه رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب رسالة طمأنة للشعب المصري، قائلا: ملف المياة تديره أيدي أمينه ، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية هي التى تباشر هذا الملف ولن تتراخي أو تفرط فى أي حق من حقوق مصر.





وأعلنت وزارة الري اعتراض مصر على الاجراء الأحادى لملء وتشغيل سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب وذلك بعد اجتماع اليوم مع كلا من السودان وإثيبويا برعاية الاتحاد الافريقي وبحضور مراقيبن دوليين وأكدت القاهرة على أن هناك دلالات سلبية توضح عدم رغبة اثيوبيا في التوصل لإتفاق عادل.



