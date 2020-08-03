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أخبار العالم

شاهد.. النعيمي يكشف جدعنة المصريين خلال غزو العراق للكويت

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:07 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
تداول نشطاء إماراتيون، اليوم الاثنين، مقطع فيديو للإعلامي الدكتور علي النعيمي خلال أحد لقاءاته على برنامج ديوان الملا، يتحدث فيه عن جدعنة وشهامة المصريين خلال غزو العراق للكويت.

ونشر الإعلامي محمد أحمد الملا، مقطع فيديو يقول فيه النعيمي إنه أثناء الغزو العراقي للكويت، كان يتواجد هو واسرته في مصر، وصادف مواقف مشرفة من المواطنين البسطاء في مصر.

وأوضح أنه أثناء ركوبه التاكسي كان السائق يسأله هل أنت من الكويت؟ فيقول له لماذا؟ فيجيبه، لو أنت من الكويت، فلن تدفع أجرة التاكسي. وأكد النعيمي خلال اللقاء على أن مصر هي حصن الأمة العربية.

وكانت صحيفة "الأنباء" الكويتية، قد نشرت تقريرا حول العلاقات بين مصر والكويت، مشيرة إلى أن الترابط الشعبي والرسمي بين البلدين يعكس المصير المشترك.

وعبر عدد من الكويتيين والمصريين لصحيفة "الأنباء" عن رفضهم التام لبروز أصوات تؤدي إلى الإضرار بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، مؤكدين أن هذه العلاقات ستبقى أقوى من سجالات "السوشيال ميديا".

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