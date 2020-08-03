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اقتصاد

بضغوط الدولار.. الذهب يهبط عن مستوى قياسي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:00 م
الذهب و الدولار
الذهب و الدولار
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رويترز
نزلت أسعار الذهب عن مستوى قياسي غير مسبوق بلغته يوم الاثنين بعد ارتفاع الدولار وبيع المستثمرين لاقتناص بعض المكاسب، في حين ينصب التركيز حاليا على مقترحات لأن تشمل مساعدات أمريكية جديدة مرتبطة بفيروس كورونا تمديد المساعدات للأمريكيين غير العاملين.


وبحلول الساعة 1746 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 بالمئة إلى 1972.52 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1984.66 دولار. وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة دون تغيير عند 1986.30 دولار.


وينتظر المستثمرون مؤشرات بشأن اتفاق على تشريع مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يجد المشرعون صعوبة في الوصول إليه.


ربح الذهب 30 بالمئة تقريبا منذ بداية العام، مدعوما بشكل رئيسي بنزول أسعار الفائدة وإجراءات التحفيز واسعة الانتشار التي تتبناها بنوك مركزية عالميا لتخفيف الضرر الاقتصادي للجائحة.


ومما ضغط على الذهب، صعد الدولار 0.3 بالمئة مقابل عملات منافسة، مما جعل المعدن مرتفع التكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، كما اقترب نشاط التصنيع بالولايات المتحدة من قمة عام ونصف العام في يوليو.


تجاوز عدد الإصابات بالفيروس عالميا 18 مليونا، في حين تعلن مدن كبرى عن قيود جديدة للحد من الإصابات.


وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 بالمئة إلى 24.26 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 916.66 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 2091.11 دولار للأوقية.

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