مروة ناجي: بدأت رحلتي مع الغناء بالصدفة ومكنتش أعرف أن صوتي حلو.. فيديو

روت المطربة مروة ناجي ، كواليس مشوارها الفني وبداية دخولها مجال الغناء والتمثيل.





وقالت مروة ناجي في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، :" بدأت رحلتي مع الغناء بالصدفة، وفي طفولتي مكنتش عارفة أن صوتي حلو ".





وأضافت مروة ناجي :" معلمة الموسيقى في المدرسة أجرت اختبار لي ونجحت في الاختبار ".





وتابعت مروة ناجي:" في كل سنة كنت أشارك في مسابقة على مستوى الجمهورية وكنت أحصل على المركز الأول وكنت اتمنى الغناء في دار الأوبرا المصرية".





وأكملت مروة ناجي:" كنت أحضر حفلات الموسيقى العربية بشكل مستمر في كل شهر وعلمت ان هناك تجارب أداء للأوبرا وتقدمت لها ".





ولفتت مروة ناجي:" تقدمت لتجارب الأداء في دار الأوبرا وغنيت جزء من أغنية لأم كلثوم ولم ألاحظ أي انطباع على لجنة التحكيم وغنيت أمام عمالقة في عالم الموسيقى ".



