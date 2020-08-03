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توك شو

مروة ناجي: بدأت رحلتي مع الغناء بالصدفة ومكنتش أعرف أن صوتي حلو.. فيديو

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:12 م
مروة ناجي
مروة ناجي
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هاني حسين
روت المطربة مروة ناجي، كواليس مشوارها الفني وبداية دخولها مجال الغناء والتمثيل.

وقالت مروة ناجي في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، :" بدأت رحلتي مع الغناء بالصدفة، وفي طفولتي مكنتش عارفة أن صوتي حلو ".

وأضافت مروة ناجي :" معلمة الموسيقى في المدرسة أجرت اختبار لي ونجحت في الاختبار ".

وتابعت مروة ناجي:" في كل سنة كنت أشارك في مسابقة على مستوى الجمهورية وكنت أحصل على المركز الأول وكنت اتمنى الغناء في دار الأوبرا المصرية".

وأكملت مروة ناجي:" كنت أحضر حفلات الموسيقى العربية بشكل مستمر في كل شهر وعلمت ان هناك تجارب أداء للأوبرا وتقدمت لها ".

ولفتت مروة ناجي:" تقدمت لتجارب الأداء في دار الأوبرا  وغنيت جزء من أغنية لأم كلثوم ولم ألاحظ أي انطباع على لجنة التحكيم وغنيت أمام عمالقة في عالم الموسيقى ".

وأكملت مروة ناجي:"  كنت بصحى 7 صباحا بشكل يومي للذهاب للجامعة ثم اتوجه من الإسكندرية إلى القاهرة  لحضور بروفات الأوبرا في القاهرة واعود للاسكندرية في نفس اليوم ".
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