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تكنولوجيا

نفس السعر ولكن.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتفي Xiaomi Mi 10 و POCO F2 Pro .. صور

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:00 ص
أبرز الاختلافات بين
أبرز الاختلافات بين هاتفى Xiaomi Mi 10 و POCO F2 Pro
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ندى على
يعتقد عدد كبير من راغبى شراء الهواتف الذكية، أن السعر هو العامل الرئيسي الوحيد والفيصل عند شراء الهاتف، ولكن هناك العديد من الهواتف التى تقع ضمن فئة أسعار معينة، وكذلك سعرها متقارب، أو حتى نفس السعر، مثل هاتفى Xiaomi Mi 10 و POCO F2 Pro ولكن تختلف اختلافا كليا عن بعضها البعض سواء في إمكانات الشاشة أو الكاميرات أو حتى البطارية والأداء. 


ومن الهواتف التى تقع ضمن فئة سعرية واحدة وتقترب أسعارها هاتفا Xiaomi Mi 10 ، و POCO F2 Pro من شركة شاومى ، والتى أثبتت مكانتها في صناعة هواتف أندرويد في الأسواق العالمية منذ عدة سنوات، وفيما يلى نعرض لأهم المواصفات للهاتفين التى تختلف كثيرا، رغم فئة السعر الواحدة ، والشركة الواحدة. 




هاتف Xiaomi Mi 10  
Xiaomi Mi 10 Pro Review: A Phone That's Too On-trend | Digital Trends

شاشة هاتف Xiaomi Mi 10 
Xiaomi Mi 10 8GB/128GB Pink: full specifications, photo | XIAOMI ...
يأتى الهاتف بشاشة قياس 6.67 بوصة، من نوع  AMOLED تبلغ دقتها 1080×2340 بيكسل مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.
 

كاميرات هاتف Xiaomi Mi 10  
Full Xiaomi Mi 10 and Mi 10 Pro specs and prices leak, to launch ...
ويتميز Mi 10 بكاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 108 ميجابيكسل بمستشعر بحجم 1/1.33 بوصة، ودعم ميزة OIS و EIS، إلى جانب عدسة ثانية واسعة بدقة 13 ميجابيكسل مع مجال رؤية 123 درجة وفتحة عدسة f/2.4، وعدسة ثالثة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة f/2.4، وعدسة رابعة لصور الماكرو المكبرة  بمواصفات مطابقة للعدسة الثالثة. 


أداء وبطارية هاتف Xiaomi Mi 10  
Xiaomi Mi 10 review: is the world's cheapest Snapdragon 865 ...
يحتوى الهاتف على معالج Snapdragon 865 مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 ومساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ببطارية تبلغ سعتها 4500 ملي أمبير تدعم الشحن سلكي بقوة 50 واط، وشحن لاسلكي بقوة 30 واط، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط. 


سعر هاتف Xiaomi Mi 10   
ويصل سعر الهاتف 888. 11 ألف جنيه مصرى وصول عشوائي نسخة  ومساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. 

هاتف POCO F2 Pro
POCO F2 Pro with coupons: For this price you will want it Xiaomi ...

شاشة هاتف POCO F2 Pro 
Xiaomi Poco F2 Pro review: Software and performance
يتمتع هاتف POCO F2 Pro بشاشة قياس 6.67 بوصة ، من نوع AMOLED ، وبدقة  2400 x 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة تقنية  +HDR10  ، وتتكون الشاشة من نوع زجاج Gorilla Glass 5 ، كما يحتوى على مستشعر لبصمة اليد تحت الشاشة. 


كاميرات هاتف POCO F2 Pro 
Poco F2 Pro launch India price specifications Poco F2
ويتميز هاتف POCO F2 Pro بأربع كاميرات خلفية، الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل من سونى  IMX686  ، وبفتحة عدسة f/1.89، و كاميرا بزاوية واسعة بدقة 13 ميجا بيكسل مع عدسة بـ 123 درجة، وكاميرا بعدسة مكبرة بدقة 5 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة  f/2.2  ، بالإضافة إلى عدسة رابعة تحتوى على مستشعر لعمق التصوير بدقة  2 ميجا بيكسل. 


أما الكاميرا الأمامية فهى كاميرا منبثقة بدقة 20 ميجا بيكسل، وتدعم التصوير البطيء، وتتمتع الكاميرات الخلفية بقدرة على تسجيل الفيديو بدقة 8K بسرعة 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 4K بسرعة 60 إطارًا في الثانية.

  
أداء وبطارية هاتف POCO F2 Pro 
Poco F2 Pro Launch Live Stream, Expected Price And More - Gizbot News
ويأتى المعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 865 ، بالإضافة إلى أنه سيأتى بنسختين من ذاكرة الوصول العشوائى والذاكرة الداخلية حيث ستكون الاولى ب 128/6 والثانية 256/8 ، بقدرة 4700  مللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط، بالإضافة إلى أن الهاتف سيأتى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، وسيدعم أحدث تقنية واى فاى Wi-Fi 6. 


سعر هاتف  POCO F2 Pro 
ويبلغ سعر هاتف POCO F2 Pro لنسخة 128/6 ، 542 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 8760 جنيها مصريا، أما نسخة 256/8  فتبلغ 650  دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 10.500 جنيه مصري.

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